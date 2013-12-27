Изменения в устав Екатеринбурга были приняты на общественных слушаниях

УрБК, Екатеринбург. 31.03.2023. Сегодня состоялись публичные слушания по проекту решения городской думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «город Екатеринбург». В слушаниях участвовали 917 человек. Большинство из них одобрили изменения в основной документ города.



Изменения в первую очередь коснутся порядка избрания депутатов Екатеринбургской городской думы. По новым правилам число депутатов снизится с 36 до 35 человек, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.



«Я доволен результатами слушаний. Дискуссия позволила услышать все мнения. И тех, кто за изменения системы выборов, и тех, кто против. Уверен, что депутаты городской думы при принятии окончательного решения учтут их все, вне зависимости от личной позиции по этому вопросу. Лично я считаю важным, чтобы горожане могли оценить работу конкретного депутата, его включенность в решение вопросов своего района и города в целом. Оценить в ходе личного общения и на избирательном участке, высказывая ему свое доверие или отказывая в нем. Конечно, сделать это проще, если голосуешь за конкретного человека, а не за партийный список», — отмечает депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий.



Теперь изменения в устав должны быть приняты Екатеринбургской городской думой на заседании 11 апреля 2023 года.