Изменения в устав Екатеринбурга были приняты на общественных слушаниях

УрБК, Екатеринбург. 31.03.2023. Сегодня состоялись публичные слушания по проекту решения городской думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «город Екатеринбург». В слушаниях участвовали 917 человек. Большинство из них одобрили изменения в основной документ города.
Изменения в первую очередь коснутся порядка избрания депутатов Екатеринбургской городской думы. По новым правилам число депутатов снизится с 36 до 35 человек, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.
«Я доволен результатами слушаний. Дискуссия позволила услышать все мнения. И тех, кто за изменения системы выборов, и тех, кто против. Уверен, что депутаты городской думы при принятии окончательного решения учтут их все, вне зависимости от личной позиции по этому вопросу. Лично я считаю важным, чтобы горожане могли оценить работу конкретного депутата, его включенность в решение вопросов своего района и города в целом. Оценить в ходе личного общения и на избирательном участке, высказывая ему свое доверие или отказывая в нем. Конечно, сделать это проще, если голосуешь за конкретного человека, а не за партийный список», — отмечает депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий.
Теперь изменения в устав должны быть приняты Екатеринбургской городской думой на заседании 11 апреля 2023 года.
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. 31 марта в администрации Екатеринбурга в 15.00 состоятся публичные слушания по проекту ...27.12.2013 В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по проекту поправок в Устав города
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2013. В Екатеринбурге 27 декабря в 14:00 пройдут публичные слушания по проекту решения ...26.12.2013 Коротко о событиях месяца
27 декабря в 14.00 пройдут публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений ...25.12.2013 Коротко о событиях месяца
27 декабря в 14.00 пройдут публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений ...29.03.2013 В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки
В Екатеринбурге изменены правила землепользования и застройки. Участники публичных слушаний одобрили изменения, ...