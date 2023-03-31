Депутаты Екатеринбурга утвердили поправки в устав города об изменениях порядка формирования городской думы

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На заседании городской думы сегодня депутаты утвердили поправки в устав Екатеринбурга. Решение было принято большинством голосов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Напомним, что суть поправок заключается в изменении порядка формирования городской думы Екатеринбурга: теперь в ее состав по партийным спискам будут избирать 10 депутатов вместо 18. По одномандатным округам число депутатов увеличится с 18 до 25, а общее количество народных избранников сократится с 36 до 35 человек.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что актуализация устава города позволит получить избирателям больше возможностей для реализации местного самоуправления.



«Избиратель будет гораздо ближе к своему депутату, потому что численность представительства снижается: если ранее один избирательный округ охватывал примерно 60 тыс. населения, то сейчас будет 40 тыс. Меньшее число избирателей позволит народному избраннику более детально прорабатывать проблемы своего округа. Таким образом жители получат больше возможностей для реализации местного самоуправления», — считает Алексей Орлов.



Ранее вопрос о внесении поправок в устав города Екатеринбурга прошел публичные слушания, а затем был рассмотрен на профильной комиссии Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.