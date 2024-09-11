Алексей Орлов ответил на вопросы горожан

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря 2024 года провел прямую линию с горожанами и ответил на актуальные вопросы жителей столицы Среднего Урала. Большинство из них касалось транспортной сферы, тем благоустройства и озеленения территорий, а также работы коммунальных служб. О наиболее значимых проблемах, которые озвучили жители муниципалитета, в обзоре ИАА «УралБизнесКонсалтинг».Львиная доля вопросов, которые задавали горожане Алексею Орлову, касалась общественного транспорта: нехватки подвижного состава, отсутствия остановочных комплексов, кадрового дефицита в ЕМУП «Гортранс».Глава Екатеринбурга сразу оговорился, что проблемы, связанные с работой городского общественного транспорта, копились годами, поэтому даже серьезными финансами вливаниями и управленческими решениями эту проблему сразу не решить. Для этого необходим комплексный подход.Так, по его словам, чтобы справиться с нехваткой кадров в сфере общественного транспорта, работникам ЕМУП «Гортранс» уже дважды в этом году повышали заработную плату.Первый раз она была увеличена на 10% в рамках индексации, затем еще на 30%. Сегодня, как отметил глава Екатеринбурга, «водители получают уже достаточно неплохую заработную плату».В данный момент, по его словам, водители автобусов, троллейбусов и трамваев получают порой 100 тыс. руб., а где-то и 120 тыс. руб. — в зависимости от того, какое время водитель проводит на маршруте.«Безусловно, по кондукторам цифры немного скромнее, но, тем не менее, это тоже уже более или менее рыночный размер заработной платы, который позволяет, в общем-то, делать эту должность достаточно привлекательной», — считает Алексей Орлов.При этом он добавил, что власти города уже начали решать жилищные вопросы сотрудников, обслуживающих общественный транспорт, и обеспечивать их общежитиями. И это, как считает А. Орлов, тоже является стимулом для того, чтобы приходить на работу в транспортное муниципальное предприятие.«По кадровому обеспечению впервые за многие-многие годы прекратился отток кадров с нашего ЕМУП «Гортранс». Если раньше мы каждый месяц фиксировали большее количество уволившихся, чем тех людей, которые пришли на работу, то в ноябре эта тенденция изменилась в обратную сторону», — пояснил Алексей Орлов.Также глава Екатеринбурга анонсировал повышение зарплаты для работников ЕМУП «Гортранс» с февраля 2025 года. Эта мера будет касаться только водителей, кондукторов и техников, руководящий персонал предприятия она не затронет.Говоря об обновлении транспортного парка, Алексей Орлов отметил, что город в общей сложности закупил 190 автобусов, а благодаря поддержке губернатора Свердловской области и решению президента РФ Владимира Путина было приобретено 50 троллейбусов с автономным ходом.«Жители уже почувствовали существенную разницу старого троллейбуса и новой машины. И до конца года в парк поступит еще 50 новых троллейбусов. Поставка идет строго в соответствии с графиком. И, таким образом, мы наш троллейбусный парк обновим практически наполовину. Если по троллейбусам мы очень активно поработали, то теперь настала очередь трамвайного парка, потому что трамвайная сеть у нас одна из самых, наверное, разветвленных и протяженных в стране», — отметил Алексей Орлов.По его словам, власти Екатеринбурга планируют в 2025 году объявить несколько конкурсов для закупки 50 новых трамваев. Первый из них будет объявлен в начале следующего года, в рамках него планируется приобрести 15 трехсекционных единиц подвижного состава. Еще 35 единиц закупят в ходе конкурса, который будет заявлен позднее.Отвечая на вопрос об установке теплых остановочных комплексов для пассажиров, ожидающих приезда общественного транспорта, глава Екатеринбурга заметил, что они гораздо дороже обычных. И в данном случае нужно выбирать между современной остановкой в принципе и остановкой подобного формата.При этом он сообщил, что это не означает, что люди должны мерзнуть, пока ждут автобус, троллейбус или трамвай. Просто транспорт должен ходить строго по расписанию.В целом, по словам главы Екатеринбурга, в 2025 году планируется установить 160 современных остановочных комплексов. В текущем году их ввели в эксплуатацию 55.Несколько вопросов, которые горожане задали Алексею Орлову в ходе прямой линии, касались благоустройства территорий. В частности, жители интересовались, как продвигаются работы в парке 50-летия ВЛКСМ.По словам А. Орлова, благоустройство этой территории начнется в 2025 году при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.«Я говорю официально и абсолютно ответственно, что с 2025 года мы начнем его благоустройство. Мы заложили в проекте нашего городского бюджета первые 77 млн руб. и решили разбить все работы на два года. Ну, я надеюсь, что, как и большинство объектов, мы сделаем гораздо быстрее, потому что парк очень ждут наши жители. В следующем году нас областной бюджет поддерживает. И я абсолютно уверен, что уже в ближайшей перспективе парк предстанет перед жителями Екатеринбурга в совершенно новом виде: современным, комфортным, выполняющим все функции для отдыха, спорта, досуга, освещенным, с тропиночной сетью, с лавочками и малыми архитектурными формами. То есть с полным набором того, что должно быть в городском парке», — заверил глава Екатеринбурга.Не остался без внимания и вопрос создания благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье. Речь идет о новом большом парке площадью 16 га, что сопоставимо по размеру с парком Зеленая роща, расположенном в центре города. Он будет организован на месте так называемой Березовой рощи — необустроенной зеленой территории в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова.Как отметил Алексей Орлов, в администрацию города поступило уже более 6 тыс. обращений от жителей о том, что именно должно появиться на этой территории, в том числе и в так называемой Березовой роще.«И освещение, и спортивные, и детские площадки, и прогулочные дорожки, но при этом есть еще и очень серьезный запрос от жителей на бережную трансформацию этого природного пространства», — пояснил Алексей Орлов.Он отметил, что изначально по планам в 2012 году здесь планировалась полная вырубка лесных насаждений. Но впоследствии с застройщиком, который выиграл аукцион на право аренды 26 га территории, что подтверждено судами, было найдено понимание, и 16 га Березовой рощи будет благоустроено.При этом Алексей Орлов отдельно отметил, что эти работы будут проводиться силами девелопера и по тем рекомендациям, которые предложили жители, а также с учетом специалистов Ботанического сада УрО РАН.«Такой крупный город, как Екатеринбург, не может развиваться хаотично. Он должен развиваться в соответствии с долгосрочными стратегическими документами. В генеральном плане, который принимался еще в далеком 1972 году и действовал до 2000 года, много внимания уделялось озеленению города. И уже тогда было полное понимание, что необходимо отразить естественную трансформацию лесопаркового пояса и трансформировать городские благоустроенные пространства. Потому что антропогенная нагрузка на зеленый пояс возрастает с развитием города», — резюмировал глава муниципалитета.Еще одной проблемой, которую подняли жители города во время прямой линии с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, стало качество уборки улично-дорожной сети в зимний период. Градоначальник признал, что вопросов по этой теме поступает достаточно много, однако власти муниципалитета активно работают в этом направлении, и уборка снега в городе ведется круглосуточно.По его словам, в ней задействовано каждый день более 200 единиц техники и минимум 400 рабочих.«На период снегопадов мы мобилизуем дополнительные ресурсы. У нас есть регламенты, которые мы регулярно совершенствуем, применяем патрульное прометание с участием патрульных машин ГИБДД. Применяем «зеленую волну», когда от 5 до 7 уборочных машин движутся подряд для того, чтобы почистить всю улицу. В первую очередь, после снегопада необходимо почистить магистрали, обеспечить работу общественного транспорта, транспортные переходы, подходы к остановочным комплексам, сами остановочные комплексы. Поэтому такая очень серьезная работа», — сообщил Алексей Орлов.По его словам, нужно учитывать, что «мы живем на Урале», и, к примеру, декабрь был совершенно нехарактерным: месяц держались плюсовые температуры, а потом пришли заморозки, отчего и образовался гололед.Что касается применения противогололедных материалов, Алексей Орлов считает этот вопрос дискуссионным.«Мы принципиально на тротуарах применяем мелкофракционный щебень либо песок для того, чтобы обувь не портить. Мне недавно присылали видео из Санкт-Петербурга, там как раз применяются противогололедные материалы, и люди недовольны. На дорогах просто снежная каша, честно говоря, и обувь приходит в негодность очень быстро. Поэтому можно, конечно, выделить какой-то тестовый пилотный район и применять «Бионорд». Но надо понимать, что это агрессивный противогололедный материал. И я предполагаю, что жалоб от жителей будет не меньше», — считает Алексей Орлов.При этом он добавил, что, безусловно, необходимо очень жестко контролировать своевременное прометание, чтобы снег убирали, чтобы не образовывался накат, чтобы все тротуары, остановочные комплексы, пешеходные переходы обрабатывались песком, мелкофракционным щебнем. Тогда будет обеспечена безопасность пешеходов и комфортное передвижение.«Ну и хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, к автовладельцам. Все-таки, когда стоят знаки, что остановка запрещена и производится уборка снега, не нужно оставлять машины на обочине и в парковочных карманах, чтобы коммунальная техника могла спокойно почистить снег и вывезти его на снежные полигоны», — отметил градоначальник.В общей сложности, прямая линия Алексея Орлова с жителями Екатеринбурга длилась более часа.«Спасибо всем, кто проявил интерес к прямой линии! Возьмем в работу все обращения, на которые не успел ответить во время эфира. Обязательно дадим обратную связь», — написал глава города в своем официальном Telegram-канале после завершения мероприятия.