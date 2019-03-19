Возвращение «Бионорда»

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2019 году коммунальные службы Екатеринбурга сократили использование ...

Коммунальные службы Екатеринбурга сократили использование «Бионорда» при уборке снега с улиц

Ситуация с чистотой улиц в городе ухудшилась из-за малоснежной зимы ...

Круговорот грязи в Екатеринбурге

Эксперты разошлись во мнении о технологии применения реагента «Бионорд» ...

Екатеринбург: Снежный и грязный

После снегопада Екатеринбург опять оказался в грязи ...