Возвращение «Бионорда»

У Екатеринбурга и противогололедной смеси «Бионорд» непростые отношения. Впервые химикат производства ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) из Перми начал применяться в столице Урала еще в 2000-х годах. И на протяжении десятилетий он становился камнем преткновения в диалоге между жителями и администрацией города.
В свое время муниципальные власти позиционировали смесь как средство для борьбы со снегом на проезжей части. В отличие от гравия и песка, «Бионорд» не засорял ливневую канализацию и был намного менее химически активен, чем поваренная соль.
Главными причинами недовольства горожан были грязь и снежная «каша», появляющиеся вследствие неправильного использование реагента. Дело в том, что при взаимодействии с «Бионордом» снег превращается в рассыпчатую субстанцию, которая по своим свойствам напоминает песок, благодаря чему ее очень легко убирать с дороги. Однако если ее не убрать сразу после образования, то «каша» начинает создавать серьезные проблемы автомобилистам. Ездить по ней намного сложнее, чем по накатанному снегу. В результате на проезжей части создаются достаточно опасные условия. К сожалению, в Екатеринбурге использование реагента часто было никак не связано с последующей уборкой улиц. Общественники неоднократно указывали администрации на несоблюдение регламента применения смеси.
Кроме того, «Бионорд» традиционно считается одним из главных компонентов знаменитой екатеринбургской грязи.
«Объясните мне, пожалуйста, как относительно чистая дорога (на которой видно разметку и структуру покрытия) всего за несколько дней превращается в дорогу, покрытую слоем жидкой грязи, причем именно в тот момент, когда начинается посыпка реагентами? Откуда берется в таких количествах грязь на вновь отремонтированных дорогах? Все лето на них новый асфальт и чистая разметка и вдруг за пару дней все покрывается слоем бурой грязи», — заявил урбанист Владимир Злоказов, отметив
, что расположенные рядом тротуары, которые «Бионордом» не посыпают, остаются чистыми.
В январе 2016 года на сайте www.change.org даже была размещена петиция
, требовавшая запретить «Бионорд» в Екатеринбурге. Автор воззвания Игорь Ширяев отметил, что химреактив пачкает машины и вещи, портит обувь, может приводить к заболеванию дыхательных путей.
В исследования, подтверждающие безопасность препарата, автор петиции не верит, а в качестве аргумента сообщает, что совладельцем предприятия, производящего «Бионорд» (ООО «Уральский завод противогололедных материалов»), и учредителем института, выдавшего положительное экологическое заключение (НПО «Институт экологии и энергосберегающих технологий»), является один человек — Халэф Мирдаханифович Гильфанов.
Очевидно, что на протяжении многих лет в администрации Екатеринбурга существовали силы, по тем или иным причинам напрямую заинтересованные в поставках «Бионорда» для использования на городских дорогах. Кто персонально настаивал на этом, неизвестно, поэтому в противостоянии общественников и мэрии многие годы ответственным за применение «Бионорда» и последствия этого был замглавы по благоустройству, транспорту и экологии.
Ситуация существенно изменилась в последние годы. После того как в Екатеринбурге сменились две управленческие команды, использование «Бионорда» в городе значительно снизилось. Еще в 2019 году действовавший на тот момент глава города Александр Высокинский заявил о значительном сокращении объемов закупки этого реагента. В 2021 и 2022 годах применение «Бионорда» было минимизировано. В последние зимы екатеринбуржцы отметили, что противогололедных реактивов стало значительно меньше, а «Бионорду» были найдены альтернативы.
Все это может говорить о том, что пермский производитель противогололедных смесей утратил возможности влиять на администрацию для увеличения закупок и начал терять очень привлекательный для него рынок. Возможно, этим летом ООО «Уральский завод противогололедных материалов» предпринимало попытку исправить эту ситуацию.
Одним из немногочисленных сюрпризов завершившейся 10 сентября кампании по выборам депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва стало выдвижение в качестве одномандатника по 24-му округу Юлии Гильвановой. Она участвовала в кампании в качестве бизнесвумен, консультанта, владелицы собственной школы этикета и члена ЛДПР. И только перед самыми выборами журналисты обнаружили, что, возможно, она была еще и «кандидатом от «Бионорда».
Дело в том, что отец Юлии Халэфовны Гильвановой Халэф Мирдаханифович Гильфанов и ее брат Рустам Халэфович Гильфанов — учредители и руководители предприятий, входящих в группу «Уральский завод противогололедных материалов». По сути, именно они являются основными владельцами и бенефициарами производства «Бионорда».
Сама Юлия Гильванова — директор ООО «ДЖИ ЭР ИНВЕСТМЕНТС», зарегистрированного в 2013 году и находящегося по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, д. 2. Единственным учредителем компании является Маргарита Андреевна Гильфанова. Выручка предприятия в 2022 году составила 82 млн руб., прибыль — 72 млн 128 тыс. руб.
Анализ данных из открытых источников позволяет экспертам высказать мнение, что выручка организации формируется за счет платежей головной компании — производителя «Бионорда» за использование принадлежащей ООО «ДЖИ ЭР ИНВЕСТМЕНТС» интеллектуальной собственности. Дело в том, что компании, директором которой является Юлия Гильванова, принадлежат права на 104 торговые марки, среди которых «БИАНОРД», «БИОНАРТ», GEODOR, BIANORD, «БИОНАРД», «БИОДОР», «БЕАНОРТ», «БЕАДОР», «БИАНОРТ», «БЕОДОР», «БЕОНОРТ», «БЕАНОРД», «БЕОНОРД», BIONORT и многие другие.
Как отмечают эксперты, схема, при которой известные торговые марки оформляются на отдельную организацию, и головной холдинг выплачивает ей роялти за использование брендов, часто используется для защиты финансовых прав основателей крупных компаний или членов их семей. Она гарантирует бенефициару постоянный доход и защиту от возможных юридических проблем и перехода прав собственности в головной компании.
Таким образом, очевидно, что предположение о том, что Юлия Гильванова имеет некоторое отношение к бизнесу по производству «Бионорда», находит серьезное подтверждение. Возможно, ее участие в выборах было как раз попыткой производителя противогололедных реагентов заново получить «агента влияния» во властных кругах Екатеринбурга.
Причем одними только выборами дело не ограничивается. Сегодня Юлия Гильванова — председатель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Свердловского регионального отделения общественной организации «Опора России», а также видный функционер регионального отделения Либерально-демократической партии России, одна из участниц встречи в Екатеринбурге лидера партии Леонида Слуцкого. Таким образом, речь может идти о создании производителем «Бионорда» серьезной лоббистской платформы, включающей и общественные организации, и участие в руководящих органах местного отделения одной из парламентских партий.
Но, как бы там ни было, на выборах в 24-м округе Юлия Гильванова заняла второе место и не стала депутатом Екатеринбургской городской думы. Будут ли зимой улицы Екатеринбурга посыпаться пермским реагентом, пока неизвестно.