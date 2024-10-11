Екатеринбург готовится к зиме

В преддверии заморозков и снегопадов коммунальные службы Екатеринбурга завершают подготовку техники и специалистов к работе в зимний период. Ход подготовки лично проконтролировал глава города Алексей Орлов, который посетил Верх-Исетское ДЭУ.«Убирать снег и бороться с наледью в этом сезоне будут при помощи более чем 400 единиц техники. Создан необходимый запас ГСМ и противогололедных материалов. Почти весь автопарк переоборудован для работы в зимних условиях: на технику установлены щетки, ковши, отвалы и другие механизмы. В пиковые нагрузки при необходимости привлечем силы подрядных организаций», — рассказал Алексей Орлов.Также он подчеркнул, что в преддверии зимы кадровый дефицит в районных ДЭУ удалось снизить на 10%. Большую роль здесь сыграли меры поддержки: 1 октября зарплата муниципальных сотрудников коммунальной сферы была проиндексирована на 17,5%.«Свою эффективность также показал опыт Железнодорожного ДЭУ — водителей и рабочих, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Планируем также взять на себя расходы на проезд в общественном транспорте сотрудников ДЭУ к месту работы. Уверен, принятые меры позволят нам ощутимо повысить качество зимней уборки», — поделился планами глава Екатеринбурга.Об особенностях работы специальной техники в период холодов рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.«Технология уборки выбирается в зависимости от того, с каким типом осадков столкнулся город. Если снега мало, в звенья ставятся КДМ с крутящимися щетками, которые просто сметают его к обочинам. Затем осадки грейдером перебрасывают за бортовой камень. При необходимости после прометания на очищенную улицу выходит техника, обрабатывающая покрытие противогололедными материалами (ПГМ). Если снега много, в работу вступают машины с отвалами. Они сгребают его к обочине и формируют длинный сугроб. Затем лаповый погрузчик или шнекоротор перебрасывает его в самосвалы, едущие на полигон», – объяснила эксперт.Она добавила, что во время самых сильных снегопадов коммунальщики проводят «патрульную» обработку дорог ПГМ. Она нужна, чтобы толстый слой осадков не успел превратиться в скользкую неровную наледь.«На тротуарах технология проще. Снег сметается с пешеходной зоны (иногда к поребрику, а иногда – в отвал, сформированный вдоль дороги). Затем тротуар посыпают фракционированным песком, то есть смесью с малым содержанием пыли. Это позволяет избежать скользкости», — отметила Тамара Благодаткова.Она подчеркнула, что образование наледи происходит в случае, если большое количество снега не было вовремя обработано и убрано. Так бывает при особенно сильных осадках.Снег слипается и превращается в монолитную корку, которую уже невозможно растопить ПГМ. Тогда специалисты ДЭУ просто срезают ее машинами или отбивают ломами (на тротуарах).Напомним, в распоряжении семи городских ДЭУ находятся 400 машин, приспособленных к уборке в зимнее время. По традиции, только 80% техники переоборудовано для борьбы со снегом и наледью. Другие останутся в «летнем» режиме на случай оттепели.В преддверии наступления зимних холодов администрация Екатеринбурга начала замену у водоемов города летних знаков «Купание запрещено» на зимние «Выход на лед запрещен». Суммарно будет установлено 96 табличек, 26 из них вдоль акватории городского пруда. Администрация Екатеринбурга напоминает, что ни один из городских водоемов не приспособлен для прогулок.Также сотрудники МЧС отмечают, что лед, встающий у Плотинки, хрупок, особенно осенью и весной. Причиной тому служат как течение реки, так и обычные для Урала перепады температуры. Даже когда толщина корки достигает более 15 сантиметров, она может оставаться хрупкой и ненадежной.Нарушителям запрета грозит штраф в размере 500 рублей. Сотрудники МЧС, полиции и специалисты муниципалитета уже запланировали рейды, во время которых будут выписывать протоколы любителям опасных прогулок.Другой проблемой, которую городским властям предстоит решить в ближайшее время, является эвакуация так называемых «подснежников» — брошенных автомобилей. С началом зимнего периода они становятся серьезной помехой при уборке улиц и дворов. Вопрос был рассмотрен на заседании профильной комиссии городской Думы.Как рассказали представители ГИБДД, с начала года с улиц Екатеринбурга на штрафстоянки убрано более 10 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Большинство из них (более 7,5 тыс.) были припаркованы под запрещающим знаком, другие — на трамвайных путях, пешеходных переходах или местах для инвалидов. Но проблемой остаются фактически бесхозные автомобили, брошенные на дорогах или во дворах, но припаркованные по всем правилам дорожного движения. Формально такие транспортные средства не подлежат эвакуации, в то же время они представляют серьезную проблему.Поэтому уральской столице необходимо разработать соответствующую правовую базу. Документ должен утвердить состав комиссии, которая будет определять статус брошенных автомобилей и принимать решение об их эвакуации. После чего муниципалитет смог бы обратиться в суд, который признает машину бесхозной, и передать ее городу для утилизации. Подобный механизм уже действует в Москве. Решение по данному вопросу пока не принято, депутаты взяли паузу для обсуждения вопроса с представителями профильных подразделений городской администрации. Но можно ожидать, что еще до конца года принципиальное решение будет принято, и процесс эвакуации «подснежников» заработает.