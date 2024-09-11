Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал готовность городской снегоуборочной техники к работе в зимний период

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С 15 октября уборочная техника ДЭУ Екатеринбурга перейдет на зимний регламент работы

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге уборочная техника перейдет на зимний регламент работы с 15 октября. Об ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...

В Екатеринбурге 80% коммунальной техники подготовлено к зиме

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги уборки города в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга за зимний сезон 2021-2022 года вывезли на специальные ...

Уборкой улиц Екатеринбурга сегодня занимаются 399 рабочих и 211 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На уборку дорог и улиц Екатеринбурга от снега и наледи 28 января вышли 399 рабочих и ...