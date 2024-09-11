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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал готовность городской снегоуборочной техники к работе в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил Верх-Исетское ДЭУ, где лично проконтролировал готовность уборочной техники, переоборудованной для работы в зимний период. Об этом глава города сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Убирать снег и бороться с наледью в этом сезоне будут при помощи более чем 400 единиц техники. Создан необходимый запас ГСМ и противогололедных материалов. Почти весь автопарк переоборудован для работы в зимних условиях: на технику установлены щетки, ковши, отвалы и другие механизмы. В пиковые нагрузки при необходимости привлечем силы подрядных организаций», — рассказал Алексей Орлов.

Также он подчеркнул, что в преддверии зимы кадровый дефицит в районных ДЭУ удалось снизить на 10 %. Большую роль здесь сыграли меры поддержки: 1 октября зарплата муниципальных сотрудников коммунальной сферы была проиндексирована на 17,5%.

«Свою эффективность также показал опыт Железнодорожного ДЭУ — водителей и рабочих, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Планируем также взять на себя расходы на проезд в общественном транспорте сотрудников ДЭУ к месту работы. Уверен, принятые меры позволят нам ощутимо повысить качество зимней уборки», — поделился планами глава Екатеринбурга.
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