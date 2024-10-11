Дорожная техника Екатеринбурга готовится к работе в зимний период

Городские службы проверяют технику перед наступлением холодов и снегопадов ...

В Екатеринбурге в зимний период к уборке улиц будет привлечено около 1,5 тыс. специалистов и почти 400 единиц уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Екатеринбурге в зимний период уборкой улиц будет заниматься около 1,5 тыс. ...