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Дорожная техника Екатеринбурга готовится к работе в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024 Дорожная техника Екатеринбурга готовится к работе в зимний период. Об особенностях зимнего содержания улиц уральской столицы рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

«Технология уборки выбирается в зависимости от того, с каким типом осадков столкнулся город. Если снега мало, в звенья ставятся КДМ с крутящимися щетками, которые просто сметают его к обочинам. Затем осадки грейдером перебрасывают за бортовой камень. При необходимости после прометания на очищенную улицу выходит техника, обрабатывающая покрытие противогололедными материалами (ПГМ). Если снега много, в работу вступают машины с отвалами. Они сгребают его к обочине и формируют длинный сугроб. Затем лаповый погрузчик или шнекоротор перебрасывает его в самосвалы, едущие на полигон», — объяснила эксперт.

Она добавила, что во время самых сильных снегопадов коммунальщики проводят «патрульную» обработку дорог ПГМ. Она нужна, чтобы толстый слой осадков не успел превратиться в скользкую неровную наледь.

«На тротуарах технология проще. Снег сметается с пешеходной зоны (иногда к поребрику, а иногда — в отвал, сформированный вдоль дороги). Затем тротуар посыпают фракционированным песком, то есть смесью с малым содержанием пыли. Это позволяет избежать скользкости», — отметила Тамара Благодаткова.

Она подчеркнула, что образование наледи происходит в случае, если большое количество снега не было вовремя обработано и убрано. Так бывает, когда осадки особенно сильны: снег слипается и превращается в монолитную корку, которую уже невозможно растопить ПГМ. Специалисты ДЭУ просто срезают ее машинами или отбивают ломами (на тротуарах).
Напомним, в распоряжении семи городских ДЭУ находятся 400 машин, приспособленных к уборке в зимнее время. По традиции, только 80% техники переоборудовано для борьбы со снегом и наледью. Другие останутся в «летнем» режиме на случай оттепели.

Напомним, что на этой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал готовность городской снегоуборочной техники к работе в зимний период. По итогам посещения Верх-Исетского ДЭУ он констатировал хороший уровень подготовки техники и персонала.
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