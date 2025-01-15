На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышло более 170 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня, 25 декабря, вышли 332 рабочих и 169 единиц ...20.11.2024 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 343 дорожных рабочих и 171 спецмашина
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. На уборку Екатеринбурга сегодня, 20 ноября, вышли 343 дорожных рабочих и 171 ...13.11.2024 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 3 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 13 ноября вышли 359 рабочих и 162 единицы спецтехники, в ...26.02.2024 Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 402 сотрудника коммунальных служб и 199 единиц снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега было выведено 402 дорожных рабочих и ...17.02.2014 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 12,5 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Службы благоустройства Екатеринбурга за минувшую субботу, 15 января, вывезли с улиц ...