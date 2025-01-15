На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышло более 170 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 364 дорожных рабочих и 172 единицы техники, в том числе 18 КДМ, 45 тракторов и 60 самосвалов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Также отмечается, что директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова лично проинспектировала качество уборки в Октябрьском районе.



«Сложность состоит в постоянных перепадах температур, из-за которых на тротуарах образуется наледь. Поэтому сейчас основные силы брошены именно на борьбу со скользкостью», — сказала Т. Благодаткова.



Она также добавила, что, по прогнозам синоптиков, 16 января может выпасть около 3 мм снежных осадков, поэтому коммунальным службам поставлена задача в кратчайшие сроки смести снег и обработать улицы противогололедными материалами (ПГМ).



Отметим, что 14 января к уборке города было привлечено 316 единиц техники и 423 дорожных рабочих. Они вывезли из города 4 тыс. 749 т снега. Для обработки тротуаров было использовано 15,3 т ПГМ и 45,4 т фракционированного песка.