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На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведут 424 рабочих и 192 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 192 единицы снегоуборочной техники. Для ручной уборки тротуаров мегаполиса выйдут 424 сотрудника коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На рабочем совещании, посвященном качеству уборки уральской столицы в зимний период, замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов подчеркнул для руководителей районных ДЭУ необходимость быть готовыми к возможным снегопадам.

«В декабре выпало 69%, а в январе — 63% месячной нормы осадков. В ближайшую неделю по прогнозам синоптиков существенных снегопадов не ожидается. Тем не менее в феврале и в марте не исключено выпадение обильных осадков. Поэтому сейчас необходимо рационально использовать спецтехнику и противогололедные материалы, чтобы все ресурсы были готовы для оперативной уборки уральской столицы в любых погодных условиях», — цитирует пресс-служба горадминистрации слова заместителя главы Екатеринбурга.

Отметим, что за минувшие выходные на полигоны было вывезено 17 тыс. 406 т снега, для обработки противогололедными материалами (ПГМ) территорий мегаполиса израсходовано порядка 71 тыс. т ПГМ и фракционного песка. В уборке уральской столицы задействовали 822 единицы спецтехники и более 1 тыс. рабочих.

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