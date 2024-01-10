«На этой неделе нужно все убрать»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сопровождении своего заместителя Алексея Бубнова в среду, 10 января, во время инспекционного объезда проверил работу коммунальных служб, которые в круглосуточном режиме с первых чисел нового года ликвидируют последствия снежной стихии.В конце декабря за сутки в Екатеринбурге выпало больше месячной нормы снега, обильные осадки продолжались и в первые дни января. В результате коммунальщики не справляются с уборкой улиц, а официальный Telegram-канал Алексея Орлова пестрит сообщениями екатеринбуржцев с просьбой оперативно очистить территории от снежных завалов: «Проверьте качество уборки на улице Щорса на четной стороне — огромные отвалы снега вдоль дорог, брустверы утоптанного снега на пешеходных переходах, наросты снега на остановках — конкретно в районе Южного автовокзала».Градоначальник взял ситуацию под личный контроль и ежедневно проводит оперативные совещания с главами районов и подведомственными организациями.10 января главы районов продемонстрировали Алексею Орлову результаты снегоуборочной кампании.Инспекция началась с перекрестка улиц Краснолесья — Мехренцева в Академическом районе. Алексей Орлов подчеркнул, что кучи снега, под которыми практически скрыт перекресток, необходимо ликвидировать в ближайшее время, а также необходимо следить за нормативным состоянием остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.Глава Академического Николай Смирнягин заметил, что район действительно не справляется с уборкой, и попросил увеличить количество снегоуборочной техники.«Подрядчики предоставили не более 30% техники, и где-то просто не хватает водителей, а где-то не завелась техника. Мы провели работу над ошибками, и сейчас ситуация под контролем, дефицита нет ни в технике, ни в рабочих», — сказал Алексей Орлов.Далее, минуя «академические» пробки, комиссия направилась на северо-запад города — в Железнодорожный район — и остановилась на трамвайном кольце напротив дома на улице Технической, 156.Районный глава Виталий Першин попросил горадминистрацию разобраться с автомобилистами, которые, вопреки установленным аншлагам, оставляют свои машины не только на обочинах проезжей части, но и на пешеходных переходах, тем самым мешая снегоуборочной кампании.«Я вас попрошу подготовить список участков дорог, где необходимо установить запрещающие знаки, и мы в ближайшую пятницу этот вопрос с коллегами обсудим, а пока пусть водители не сетуют на то, что их автомобиль забрал эвакуатор», — сказал Алексей Орлов, заметив, что «вольная» парковка, затрудняющая работу коммунальных служб, — это полное безобразие.Оперативный объезд завершился на Эльмаше, у дома № 31 по улице Донской.По пути на Эльмаш городской глава отметил хорошую работу коммунальщиков Орджоникидзевского района и договорился с главой района Романом Кравченко об установке временных аншлагов с предупреждением о снегоуборочных работах.«Такого объема осадков у нас не было уже много лет. Уже сейчас высота утрамбованного снежного слоя превышает 12 м, снег раскатан в «2-3 этажа», но его уже нагребают и разравнивают для того, чтобы сделать четвертый. Но полигонная емкость позволяет снег принимать, и мы решили с коллегами на двух полигонах — в Орджоникидзевском и Октябрьском районах — принимать снег от УК абсолютно бесплатно», — сообщил Алексей Орлов, подчеркнув, что поставил перед ответственными службами задачу довести суточные объемы вывоза снега до 15 тыс. т.В завершение объезда Алексей Орлов заявил, что вызов, который сделала уральской столице снежная стихия, принят, и сегодня днем на уборку улиц вышли 226 машин спецтехники и 388 дорожных рабочих.