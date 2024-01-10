«На этой неделе нужно все убрать»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сопровождении своего заместителя Алексея Бубнова в среду, 10 января, во время инспекционного объезда проверил работу коммунальных служб, которые в круглосуточном режиме с первых чисел нового года ликвидируют последствия снежной стихии.
В конце декабря за сутки в Екатеринбурге выпало больше месячной нормы снега, обильные осадки продолжались и в первые дни января. В результате коммунальщики не справляются с уборкой улиц, а официальный Telegram-канал Алексея Орлова пестрит сообщениями екатеринбуржцев с просьбой оперативно очистить территории от снежных завалов: «Проверьте качество уборки на улице Щорса на четной стороне — огромные отвалы снега вдоль дорог, брустверы утоптанного снега на пешеходных переходах, наросты снега на остановках — конкретно в районе Южного автовокзала».
Градоначальник взял ситуацию под личный контроль и ежедневно проводит оперативные совещания с главами районов и подведомственными организациями.
10 января главы районов продемонстрировали Алексею Орлову результаты снегоуборочной кампании.
Инспекция началась с перекрестка улиц Краснолесья — Мехренцева в Академическом районе. Алексей Орлов подчеркнул, что кучи снега, под которыми практически скрыт перекресток, необходимо ликвидировать в ближайшее время, а также необходимо следить за нормативным состоянием остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Глава Академического Николай Смирнягин заметил, что район действительно не справляется с уборкой, и попросил увеличить количество снегоуборочной техники.
«Подрядчики предоставили не более 30% техники, и где-то просто не хватает водителей, а где-то не завелась техника. Мы провели работу над ошибками, и сейчас ситуация под контролем, дефицита нет ни в технике, ни в рабочих», — сказал Алексей Орлов.
Далее, минуя «академические» пробки, комиссия направилась на северо-запад города — в Железнодорожный район — и остановилась на трамвайном кольце напротив дома на улице Технической, 156.
Районный глава Виталий Першин попросил горадминистрацию разобраться с автомобилистами, которые, вопреки установленным аншлагам, оставляют свои машины не только на обочинах проезжей части, но и на пешеходных переходах, тем самым мешая снегоуборочной кампании.
«Я вас попрошу подготовить список участков дорог, где необходимо установить запрещающие знаки, и мы в ближайшую пятницу этот вопрос с коллегами обсудим, а пока пусть водители не сетуют на то, что их автомобиль забрал эвакуатор», — сказал Алексей Орлов, заметив, что «вольная» парковка, затрудняющая работу коммунальных служб, — это полное безобразие.
Оперативный объезд завершился на Эльмаше, у дома № 31 по улице Донской.
По пути на Эльмаш городской глава отметил хорошую работу коммунальщиков Орджоникидзевского района и договорился с главой района Романом Кравченко об установке временных аншлагов с предупреждением о снегоуборочных работах.
«Такого объема осадков у нас не было уже много лет. Уже сейчас высота утрамбованного снежного слоя превышает 12 м, снег раскатан в «2-3 этажа», но его уже нагребают и разравнивают для того, чтобы сделать четвертый. Но полигонная емкость позволяет снег принимать, и мы решили с коллегами на двух полигонах — в Орджоникидзевском и Октябрьском районах — принимать снег от УК абсолютно бесплатно», — сообщил Алексей Орлов, подчеркнув, что поставил перед ответственными службами задачу довести суточные объемы вывоза снега до 15 тыс. т.
В завершение объезда Алексей Орлов заявил, что вызов, который сделала уральской столице снежная стихия, принят, и сегодня днем на уборку улиц вышли 226 машин спецтехники и 388 дорожных рабочих.