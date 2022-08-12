Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал оценку работе служб благоустройства в период новогодних каникул

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги работы служб благоустройства в период новогодних праздников. В совещании также приняли участие заместители градоначальника, главы районных администраций, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципалитета и представители районных ДЭУ.



Глава города отметил, что в новогодние каникулы поступило множество обращений от горожан, связанных с некачественной и несвоевременной уборкой дорог и тротуаров. Поэтому работу служб благоустройства нельзя считать удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Среди основных недостатков были отмечены накаты на проезжей части, лед на тротуарах и подходах к пешеходным переходам, наледь в заездных карманах остановок общественного транспорта, скользкость и уплотненный снег на посадочных площадках остановок общественного транспорта, кучи снега в парковочных пространствах, а также низкие темпы по вывозу снега с улично-дорожной сети.



«Замечания, поступившие в праздники, устранены, но зима продолжается, и жалобы еще будут поступать, надо ждать и снегопадов, и ухудшения погодных условий, и быть готовыми реагировать на жалобы населения. Это главная оценка нашей работы», — подчеркнул Алексей Орлов.



По мнению Алексея Орлова, одной из причин некачественной уборки являются некорректно составленные сменные задания без привязки к меняющимся погодным условиям.



«Сначала тротуар посыпается песком, потом идет трактор и начинает сметать его щеткой. Получается каток. В данном случае должно быть наоборот, для этого нужно планирование сменных заданий. При необходимости и когда позволяет температура воздуха, можно использовать химические противогололедные материалы на тротуарах, однако при этом надо неукоснительно следовать технологии: после посыпки убрать образовавшуюся снежную кашу, чтобы люди не ходили по ней», — подчеркнул глава Екатеринбурга.



Также Алексей Орлов поручил усилить взаимодействие с ГИБДД для оперативной эвакуации транспортных средств, припаркованных в неположенных местах и препятствующих проведению снегоуборки.