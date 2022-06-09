Алексей Бубнов: Наша задача — в перспективе поменять весь подвижной состав общественного транспорта

На вопросы журналистов ответил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



— Алексей Эдуардович, как вы считаете, улучшилась ли ситуация с уборкой города?



— Мы стали вывозить больше снега, а со снегом абсорбируется грязь. Стало меньше пыли. Вся пыль в городе в основном от строительных площадок, газонов и автомобильных шипов. Колейность на дорогах тоже появляется из-за шипов. Чтобы решить эту проблему, нужно всей страной переходить на зимнюю резину другого типа. При этом пыль от применения зимой противогололедных материалов образуется минимальная. Что же касается уборки, то в настоящий момент работы осложняются из-за отрицательных ночных температур. При температурах ниже нуля подметальная вакуумная и поливомоечная техника работать не может.



— Возможно ли решить проблему с грязью за счет газонных ограждений?



— Газонные ограждения портят вид города, и они дорогие в содержании. Их надо мыть, красить и восстанавливать. От них нужно избавляться. У нас есть региональный закон от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», который предусматривает фото- и видеофиксацию. Надо штрафовать людей, которые встают на газоны. Чтобы эти правила работали, требуется оцифровать все газоны. А это большой объем работ, при этом весьма дорогостоящий.



— Вы еженедельно объезжаете районы города. Можно ли среди них выделить лидера по качеству уборки и по объему проделанной работы?



— В Екатеринбурге насчитывается 1,5 тыс. км автомобильных дорог — все их посмотреть невозможно. Поэтому мы уделяем основное внимание качеству уборки магистральных улиц, выборочно проверяем периферию. Пока на первом месте по качеству уборки Верх-Исетский район.



— Уже в мае в Екатеринбурге начнется ремонт дорог. Какие планы на этот год по количеству объектов, по протяженности ремонтируемых участков?



— Каждый год мы ремонтируем порядка 30-40 км дорог. Из-за инфляции постоянно изменяется стоимость работ и материалов. Надеюсь, что в этом году мы получим дополнительное финансирование и сможем активнее заняться этой работой. При этом подготовительные работы к ремонту уже ведутся. На данный момент мы проводим ямочный ремонт, но это временная необходимость. Как только позволит погода, ситуация улучшится. Хочу добавить, что за год обычно мы меняем в городе порядка 35-40 светофоров и устанавливаем примерно 40 новых остановочных комплексов.



— Будет ли администрация города проводить тендеры на передачу услуг частным подрядчикам по ремонту дорог?



— Для некоторых дорожных работ мы действительно проводим тендеры. Однако в целом в городе 55 лет работает система ДЭУ — ломать ее нецелесообразно.



— Какие планы есть по капремонту улицы Малышева? Известны ли сроки проведения работ?



— Необходимость ремонта улицы есть. В 2020 году был конкурс на проведение ремонтных работ на улице Малышева, и его выиграла компания, которая находится не в Свердловской области. Они пытались работать дистанционно и сорвали сроки. Контракт мы расторгли. Пока продолжаем проектирование. Также мы начали переговоры с Управлением по охране памятников и федеральной экспертизой. Они дадут оценку наших проектных решений по мосту на Малышева. К концу года мы должны подготовить проектную документацию по этому объекту. Средства на проведение ремонтных работ будем закладывать при формировании бюджета на 2024 год.



— Когда начнется дорожный ремонт на гостевых маршрутах? Нет ли опасений, что одновременный ремонт вызовет заторы на дорогах?



— Как только позволит погода, мы выйдем на все объекты, которые у нас законтрактованы. Специалисты Центра организации движения очень аккуратно подходят к любому перекрытию: меняют параметры на светофорных объектах. Однако в этом году перекрытий дорог не планируется: мы будем проводить ремонтные работы по ночам.



— Как вы оцениваете состояние городского транспорта в целом? Какие виды транспорта планируется полностью обновить?



— Наша задача в перспективе — поменять весь подвижной состав городского общественного транспорта. Но троллейбусы — в первую очередь, поскольку они уже отработали свой срок. Всего у нас в городе порядка 200 троллейбусов и столько же трамваев. Будем изыскивать все возможности для их замены. Федерального финансирования на обновление трамвайного парка пока нет, но этот вопрос обсуждается в правительстве РФ.



Состояние автобусного парка неплохое, поскольку недавно, в год проведения Чемпионата мира по футболу, мы получили низкопольные газомоторные автобусы. Еще 160 машин город получил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Однако в ближайшее время подпишем еще одно соглашение и будем все-таки постепенно обновлять автобусный парк.



— Насколько решена проблема дефицита кадров в ЕМУП «Гортранс», и может ли увеличение зарплаты улучшить ситуацию? С чем связаны перебои с транспортом?



— Привлекательность работы определяется уровнем заработной платы. Для увеличения зарплаты мы подняли тариф на один рубль. В дальнейшем планируем повышать тариф по рублю ежегодно. Что касается кадрового вопроса, то пока мы отслеживаем динамику в этой сфере. По поводу перебоев с транспортом — чаще всего это связано с тем, что водители болеют. Чтобы оперативно решать эти проблемы, вызываем сотрудников из отпусков, кто-то работает в полторы смены. Ситуация с транспортом должна улучшиться к концу года — после запуска трамвайной линии в Академическом.



— К 300-летию Екатеринбурга планировалось подарить горожанам новые троллейбусы. Сколько машин уже поступило в троллейбусное депо?



— В город уже начали поступать новые троллейбусы белорусского производства: четыре машины уже находятся в депо на улице Щорса. Еще две — в депо Орджоникидзевского района. Седьмая машина скоро будет доставлена из Минска. Новые низкопольные машины с кондиционерами в ближайшее время уже выйдут на линию. Всего ожидается получение 50 современных машин. Мы надеемся, что контракт будет выполнен в срок.



— 15 апреля начинается голосование за объекты благоустройства на 2024 год в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как и где горожане могут проголосовать за эти объекты?



— В этом году голосование будет проводиться на площадке 66.gorodsreda.ru либо через «Госуслуги». Также есть возможность отдать свой голос при помощи волонтеров. Они будут находиться в крупных городских торговых центрах и на площадках, предлагаемых для выбора горожан. Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. Принять участие в нем смогут жители Екатеринбурга в возрасте от 14 лет. Напомню, что в январе мы провели предварительное голосование, где было выбрано пять объектов для первоочередного благоустройства в 2024 году.



— Какой из пяти парков, вышедших в финал, объективно нужно благоустраивать быстрее?



— Задача администрации — благоустроить все парки, а у нас их более 100. Если исходить из предпочтений горожан в предыдущие годы, прежде всего необходимо благоустроить Преображенский парк. Работы в нем уже ведутся. Также в лидерах предпочтений горожан был парк «Уралмаш». Думаю, его тоже нужно отремонтировать, но голосование покажет. Отмечу, что парк Энгельса может быть благоустроен благодаря помощи благотворительных организаций. Если соглашение об этом будет подписано, то этот объект уберут из списка для голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



— Кто восстанавливает уже благоустроенные городские объекты, которые подверглись вандализму?



— Часть парков у нас закреплена за МБУ «Зеленстрой», другая часть является особо охраняемыми природными территориями городского значения и закреплена за организацией «Городское лесничество», остальные — на контроле администрации районов. Если жители города увидели, что что-то сломано, то нужно обратиться в соответствующую администрацию.



— К 300-летию Екатеринбурга в городе планируется создание новых зеленых зон, высадка новых деревьев?



— Появление новых насаждений в городе происходит ежегодно. Мы высаживаем десятки тысяч деревьев. Эта работа не очень заметна, потому что она в основном выполняется в лесных зонах вокруг Екатеринбурга. Однако часть работ проводится и в черте города. Зеленые зоны — легкие нашего города, а деревья, которые растут на улицах, — это больше эстетика.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга