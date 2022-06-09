Прошлись с гарантией

А. Бубнов и Т. Благодаткова

18 апреля заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова и представители подрядных организаций обошли гарантийные участки дорог в центре города, которые отремонтировали в прошлые годы. В целом инспекция осталась удовлетворена состоянием осмотренных объектов. Однако на некоторые моменты А. Бубнов обратил внимание.Началась инспекция на перекрестке улиц 8 Марта — Малышева. Проверяющие прошли по улице 8 Марта до перекрестка с Куйбышева, повернули налево, дошли до улицы Белинского и поднялись до улицы Карла Либкнехта. По дороге представители организаций, делавших ремонты на конкретных участках, показывали результаты своей работы, отчитывались, отвечали на вопросы А. Бубнова.Так, проведенным на отрезке улицы 8 Марта между улицами Малышева и Радищева ремонтом проезжей части инспекция осталась довольна: несмотря на достаточно плотное движение автомобилей, колейности на асфальте за два года не образовалось. Объект представляет собой участок длиной 350 м, площадь проезжей части которого составляет 6,6 тыс. кв. м., тротуара — 795 кв. м. На нем полностью заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали 160 м бортового камня, переложили плитку пешеходной зоны, а также нанесли разметку термопластиком.Проводящийся ремонт на перекрестке улиц 8 Марта — Радищева также вопросов не вызвал. «На время ремонта движение перекрывать не будут, работы будут вестись и по ночам», — отметил А. Бубнов.По пути заместитель главы города отмечал текущие изъяны, задавая соответствующие вопросы Т. Благодатковой. К примеру, на перекрестке улиц 8 Марта — Куйбышева, у одного из спусков в подземный переход, инспекторы заметили, что у основания одного из стоящих на краю тротуара столбов снята и не уложена обратно плитка.«Раскопали люди, которые не любят город. Они так делают и бросают», — заметила Т. Благодаткова, подчеркнув, что работы на этом месте проводило не ЕМУП «Горсвет». А. Бубнов дал поручение послать запрос администрации Ленинского района города.На улице Куйбышева на участке протяженностью 1,94 км отремонтировали 33 тыс. кв. м. дорожного полотна и 6,8 тыс. кв. м. тротуара. Были заменены 3,5 км бордюров. Один из представителей подрядчиков, сопровождавших сотрудников администрации Екатеринбурга, обратил их внимание на состояние канализационных люков на проезжей части. Они были уложены вровень с асфальтом, не мешают движению машин и находятся в хорошем состоянии.Рядом располагался канализационный люк, находящийся на балансе одного из ведомств. Его состояние было значительно хуже, а также, как проверил А. Бубнов, крышка люка шаталась в пазах. Поручение связаться с данным ведомством тоже было дано.На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург А. Бубнов обратил внимание на табличку с оповещением, что дорожный ремонт здесь делали в рамках федерального национального проекта «Безопасные качественные дороги».На улице Белинского вопросов к состоянию тротуара и газона у проверяющих оказалось больше.К примеру, на перекрестке улиц Белинского и Энгельса А. Бубнов дал поручение в течение суток устранить изъяны тротуарного покрытия на пешеходном переходе.А немного выше по улице Белинского заместитель главы Екатеринбурга отвел представителя подрядной организации в сторону, где они обсудили состояние тротуара и газона: трещины на асфальте, бордюры вокруг деревьев (подрядчик пояснил, что они уложены так низко, потому что к ним поступило соответствующее распоряжение) и так далее.В целом на улице Белинского суммарно было заменено 34,1 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара, а на улице Карла Либкнехта — 10,5 тыс. кв. м. дорожного полотна, 3 тыс. кв. м. пешеходной плитки и 678 м бордюра.Всего было проинспектировано четыре объекта, отремонтированных в предыдущие годы, и один, ремонтируемый в настоящее время.«В 2024 году планируется отремонтировать более 20 объектов. Все не перечислю. Это и улица 8 Марта от Радищева до Куйбышева, и улица Малышева от 8 Марта до Московской, которая совершенно в безобразном состоянии. Это и улица Бориса Ельцина. Что касается нашего обхода, мы осмотрели состояние объектов, отремонтированных в последние годы, дали определенные поручения администрациям Ленинского и Октябрьского районов. Замечания были, но они не носят стратегического характера и устранимы. Можно сказать, что работы были выполнены, по крайней мере, удовлетворительно. Мы выявили ряд дефектов улично-дорожной сети. Чаще всего встречались трещины, отслоившиеся от остального полотна канализационные люки, небольшие проседания асфальта, где скапливается вода. Это неопасные, но неприятные повреждения. Часть этих недочетов исправят подрядчики по условиям контракта, а другую — рабочие администраций районов. В целом ремонт 2022 года сделан удовлетворительно. Работы на гарантийных объектах начнутся в мае», — подвел итоги обхода заместитель главы Екатеринбурга.«Если говорить о гарантийных объектах 2022 года, которые мы осмотрели, то их состояние хорошее. Это очень радует, это означает, что подрядные организации работают с соблюдением технологий и требуемого качества. Хорошо, что подтверждаются правильные решения: мы не увидели колеи, трещин на объектах с очень интенсивным движением. Это подтверждает то, что долговечность этих объектов будет соответствовать требуемым показателям», — заявила УрБК Т. Благодаткова.Говоря о состоянии плитки в Историческом сквере, заместитель главы города объяснил, что это не гарантийный случай, поскольку ее разбили колеса тяжелой техники, ездившей по ней во время городских праздников (в частности, в День строителя). Поэтому восстанавливать ее будут за счет городского бюджета.В целом в 2024 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать более 25 участков улично-дорожной сети, включая участок на улице 8 Марта (от Радищева до Куйбышева) протяженностью 400 м, на Малышева (от Московской до Добролюбова) длиной 1,25 км, а также на Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) протяженностью около 850 м. Все ремонтные работы закончат к сентябрю 2024 года.