Новый дорожный сезон

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УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал четыре участка ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...

В ходе благоустройства второй очереди Преображенского парка в Екатеринбурге рабочие смонтировали систему освещения

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге в рамках благоустройства второй очереди Преображенского парка в ...