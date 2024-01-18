Новый дорожный сезон

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал четыре ремонтируемых участка дорог в городе. Всего, по информации пресс-службы администрации муниципалитета, в уральской столице в 2024 году планируется отремонтировать 28 километров дорог на 23 участках улиц. Дополнительно будет обновлено 100 тысяч квадратных метров тротуаров.
«Мы вступили в фазу активного строительства и ремонта дорог как по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), так и по городским проектам. Сейчас работы идут на девяти участках», — заявил А. Бубнов.
Из упомянутых территорий семь ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также в строительстве используются ресурсы муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2021-2025 годы».
Первой целью инспекции заместителя администрации города и журналистов стал участок на улице Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до дома № 74 по улице Рощинской, длиной 1,6 км. Здесь строится новый жилой квартал, который планируется связать с городом автодорогой, для чего нужно соединить улицу Рощинскую с улицей Молодогвардейцев.
Общая площадь улицы составит 80 тысяч квадратных метров . При этом 18,3 тысячи квадратных метров из них займет проезжая часть, 14,2 тысячи квадратных метров — тротуары, 3,9 тысячи квадратных метров — велодорожки. Остальные 43,9 тысячи квадратных метров озеленят. Вдоль всей улицы обустроят газоны и посадят 155 деревьев, установят 61 фонарь, 25 скамей и 42 урны. На улице смонтируют восемь остановочных комплексов. Шесть перекрестков Рощинской будут регулироваться светофорами. Работы по строительству выполнены на 85%. Сдача участка в эксплуатацию запланирована на октябрь 2024 года.
Второй участок длиной 270 метров находится в границах от улицы Авиаторов до дома № 20 по улице Ракетной. В рамках капитального ремонта здесь обустроят 1,9 тысячи квадратных метров проезжей части, по 700 квадратных метров велодорожек и тротуаров, а также 2,5 тысячи квадратных метров газонов. Вдоль проезда установят 11 фонарей, семь скамей, 14 урн и посадят 28 деревьев. Работы завершатся в 2026 году.
Далее заместитель главы города осмотрел участок на Екатеринбургской автодороге (ЕКАД), от дублера Сибирского тракта до транспортной развязки у Компрессорного завода, длиной 1,15 км. Надолго закрывать движение на этом участке нельзя, отметил А. Бубнов, поэтому вначале были отремонтированы подъезды к мосту через реку Исеть. Благодаря этому участок на ЕКАДе закроют только на время ремонта (планируется, что он завершится за месяц). До середины сентября 2024 года здесь заменят 12,4 тысячи квадратных метров дорожного полотна и обустроят 1,5 тысячи квадратных метров обочин.
Последним пунктом инспекции стал участок на улице Восточной, от улицы Малышева до улицы Куйбышева, длиной почти 800 метров. Здесь будет заменено асфальтобетонное покрытие на 19,7 тысячи квадратных метров дороги и 6,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также будет заменено 2 километра бордюров. Работы планируется закончить к концу июня.
«В целом по городу за сезон мы планируем отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 км и площадью 464 тыс. кв. м. 13 из них будут сделаны за счет национального проекта. Их общая площадь составит 278,4 тысячи квадратных метров., а длина — 14,5 километра. В дополнение к проезжим частям отремонтируем 100 тысяч квадратных метров тротуаров. Для обеспечения доступности среды на перекрестках будут созданы 620 понижений», — резюмировал А. Бубнов.
Ранее УрБК писал о том, что А. Бубнов также проинспектировал
отремонтированные участки дорог с целью осмотреть их состояние и оценить необходимость гарантийного ремонта. Ревизоры остались удовлетворены состоянием осмотренных объектов. Однако на некоторые моменты А. Бубнов обратил внимание.
В целом основным трендом дорожного сезона 2024 года на Среднем Урале стало применение новых технологий
. Согласно плану, доля объектов, где будут использоваться инновации, должна составлять не менее 40%. Фактически уральские дорожники готовы показать результат в 80%.
К примеру, свердловские дорожники применяют в верхнем слое дорожного покрытия специальную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Она повышает прочность покрытия — выбоин и трещин становится меньше. Также в ремонте используются полимерные битумные добавки, повышающие водостойкость асфальтобетона, стыковочная битумно-полимерная лента для герметизации и другие технологии.
Еще одной тенденцией сезона 2024 года стало импортозамещение в использовании оборудования и материалов. В настоящее время свердловские предприятия дорожной отрасли практически полностью обеспечивают себя местными строительными материалами. А темпы внедрения оборудования и машин отечественного производства по итогам 2024 года должны будут составить 84%.Фото предоставлено пресс-службой администрации города