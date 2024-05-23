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Вчера, 12:27

Реконструкция главной магистрали

В Екатеринбурге в ближайшее время планируется отремонтировать проспект Ленина. Работы будут проведены в текущем или в следующем году, заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

В соответствии с планами администрации муниципалитета, на главном проспекте уральской столицы рабочие приведут в нормативное состояние дорожное покрытие. Кроме того, планируется перенести за перекресток ближе к улице Московской трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти».

Реконструкция главной магистрали

Алексей Бубнов напомнил, что сегодня размещение остановочного комплекса создает эффект «бутылочного горлышка», фактически сужая трехполосный проспект Ленина до двух полос. Из-за этого пропускная способность главной улицы Екатеринбурга снижается. Кроме того, остановочный пункт заграждает обзор водителям, которые могут не заметить пересекающих проспект Ленина пешеходов. Перенос остановки решит обе проблемы. По расчетам специалистов, после реконструкции пропускная способность перекрестка проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти увеличится почти в два раза.

Также замглавы города рассказал, что у муниципалитета есть планы по ремонту комплекса «Черный тюльпан» на улице Луначарского. Реставрация ожидает как саму площадь, так и фонтан, который находится перед памятником воинам-афганцам. По словам Алексея Бубнова, работы начнутся в этом или следующем году, в зависимости от возможностей финансирования в рамках муниципального бюджета.

Всего же в Екатеринбурге в 2024 году планируется отремонтировать 28 км дорог на 23 участках улиц. Дополнительно будет обновлено 100 тыс. кв. м. тротуаров.

«В целом по городу за сезон мы планируем отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 км и площадью 464 тыс. кв. м. 13 из них будут сделаны за счет национального проекта. Их общая площадь составит 278,4 тыс. кв. м, а длина — 14,5 км. В дополнение к проезжим частям отремонтируем 100 тыс. кв. м тротуаров. Для обеспечения доступности среды на перекрестках будут созданы 620 понижений», — рассказал замглавы города.

Помимо этого, власти планируют в текущем году отремонтировать улицы, ведущие к важным для города локациям. Так, в мегаполисе в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) будет приведено 14,5 км дорог около детских образовательных учреждений.

Реконструкция главной магистрали

В частности, ремонт будет проведен на улице Московской, на отрезке между улицами Пальмиро Тольятти и Щорса, где находится Детская музыкальная школа № 6. Общая протяженность отремонтированного участка дороги составит 2 км. Также реконструкция ожидает участок улицы 8 Марта, от Куйбышева до Радищева, где располагается Свердловская государственная детская филармония. Здесь подрядная организация уложит новый асфальт, выправит или заменит бордюрные камни, а также нанесет дорожную разметку. Протяженность ремонтируемого участка составит 0,4 км.

Одновременно в Екатеринбурге рабочие активно ведут ямочный ремонт улиц, который находится на личном контроле главы города Алексея Орлова. Градоначальник подчеркнул, что от своевременного ремонта некоторых участков дорог зависит безопасность горожан.

«На Урале устанавливается хорошая погода, поэтому есть возможность привести в порядок дороги. Проезжие части, поврежденные в зимний период, нужно восстановить в кратчайшие сроки — это вопрос безопасности горожан», — отметил Алексей Орлов.

Реконструкция главной магистрали

Руководители районов уральской столицы уже отчитались главе муниципалитета о выполненных на текущий момент ремонтных работах и сообщили о планах на ближайший период.

Так, в Верх-Исетском районе планируется привести в порядок 18 тыс. кв. м. проезжих частей с помощью холодного фрезерования, 4,8 тыс. кв. м. — картами, 2,5 тыс. кв. м. — с частичной заменой основания, 27,1 тыс. кв. м. — с добавлением асфальтового гранулята, 6,2 тыс. кв. м. — методом пневмонабрызга. Кроме этого, в районе будет отремонтировано 2,3 тыс. кв. м. тротуаров.

Ранее власти города сообщили, что в Екатеринбурге была нанесена первая шумовая разметка. По мнению специалистов, она позволит сделать движение по магистральным улицам безопаснее.

Реконструкция главной магистрали

Шумовая разметка появилась на улице Репина, на участке от Центрального стадиона до улицы Начдива Васильева. Новая технология будет использоваться, чтобы разделять встречные потоки на улицах с четырьмя и более полосами. В качестве материала применяется термопластик.

Особенность шумовой разметки заключается в том, что сначала на месте, где должна появиться разделительная линия, рабочие наносят квадраты со стороной около 10 см. Расстояние между небольшими кусками пластика составляет несколько десятков сантиметров. Затем специалисты наносят поверх квадратов обычную разметку. Благодаря этому линии становятся рельефными — с высотой до 10 мм.

Когда автомобиль наезжает на такую разметку, колеса издают своеобразный звук, а вся машина вибрирует. Так водитель может понять, что приближается к встречной полосе. В течение лета шумовая разметка появится на всех четырехполосных улицах Екатеринбурга. Общая протяженность составит 83 км.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга
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