Дорожный дозор

В рамках еженедельного объезда заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов с коллегами осмотрели 13 июня пять ремонтируемых участков дорог по всему городу.Первый участок находится на проспекте Космонавтов, от улицы Шефской до улицы Старых Большевиков (подрядчик — АО «Трест-УТСС»). По словам А. Бубнова, ремонтируемая площадь на этом участке достаточно большая, ремонт обошелся бюджету Екатеринбурга в 110 млн руб. Помимо фрезерования и правки бортового камня, здесь будет установлено пять новых светофоров. Асфальт на данном участке начнут укладывать после 17 июня.Далее инспекция проверила ход работ на участке улицы Ильича, от проспекта Космонавтов до улицы Восстания (подрядчик — ООО «Проспект»). Помимо ремонта дороги, здесь строители меняют ливневую канализацию, поэтому была перекрыта вся проезжая часть. В этом месте скапливались дождевые и талые воды, поэтому ливневку было необходимо модернизировать. По словам А. Бубнова, строители начнут укладывать асфальт здесь 17 июня.Затем был проверен участок на улице Бебеля, от улицы Ольховской до дублера улицы Пехотинцев, напротив поликлиники № 1 (работы ведет ООО ДСК «Строймеханизация»). Подрядчики отчитались перед заместителем главы города о ведущихся работах. Срок окончания ремонта — август 2024 года.После этого А. Бубнов осмотрел строящуюся улицу Карасьевскую, участок от улицы Майской до улицы Осоковой (подрядчик — ООО «Проспект»). Строительство разделено на два этапа: первый этап включает в себя ремонт дороги от улицы Майской до дома № 3, а второй — строительство участка улицы Карасьевской от дома № 3 до улицы Осоковой. Раньше там было болото. Строители планируют проложить полноценную улицу с пешеходной зоной, велодорожкой, озеленением до автобусной остановки на улице Осоковой.«Огромную работу проделали с марта», — похвалил подрядчиков А. Бубнов.В будущем этот участок поможет улучшить ситуацию с общественным транспортом в этом районе.В завершение инспекция осмотрела участок улицы Малышева, от улицы Московской до улицы Сакко и Ванцетти. Здесь заместитель главы Екатеринбурга раскритиковал подрядную организацию из-за задержки ремонта тротуара.«Ситуация плохая. Подрядная организация не показывает темпов, которые мы хотели бы видеть и которые предусмотрены контрактными обязательствами. Пока оценка три с минусом. Нужно ускорить темпы выполнения работ на данном участке и приступать к участку на перекрестке улиц Ленина — 8 Марта», — заявил А. Бубнов.По его словам, очевидно, что подрядчик задерживается с рядом работ и сорвал проведение работ по этапам (на этом участке проводится полный ремонт тротуара). По контракту срок исполнения работ на данном участке определен до сентября 2024 года, однако администрация Екатеринбурга выразила желание увидеть отремонтированный тротуар ко Дню города. Объект находится «под неусыпным контролем», поскольку расположен недалеко от кабинета А. Бубнова, и он ежедневно за ним наблюдает. Со своей стороны, участвующая в инспекции глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова поинтересовалась у представителей подрядчика, почему они не ведут работы по ночам.По ее словам, аргументированных причин задержки работ подрядчик привести не смог. Также Т. Благодаткова не исключила, что по отношению к подрядчику могут быть применены штрафные санкции.Перед началом объезда А. Бубнов рассказал журналистам, что далее компания должна будет выполнить ремонты еще на двух участках в центре Екатеринбурга.«Речь идет об участках дорог на улице Бориса Ельцина и в районе перекрестка улиц Ленина — 8 Марта. Работ там немного, причин я не понимаю, почему работу не начали. Сегодня их приглашу на беседу. Если так пойдет дальше, будем рассматривать вопрос по расторжению контракта. А на остальных объектах работы ведутся согласно графику. Где-то даже есть возможность завершить работы досрочно — погода позволяет, дождей нет», — заявил А. Бубнов.Кроме того, замглавы города рассказал, что в бюджете Екатеринбурга на дорожные ремонты были выделены средства, поэтому администрация готовится провести конкурсные процедуры на ремонты еще на трех участках.«По срокам ставим 2025 год, но, скорее всего, ремонты будут выполнены досрочно», — отметил А. Бубнов.Речь идет об участке проспекта Ленина, от улицы Московская до улицы Вайнера, а также участках на улицах Хохрякова и Сакко и Ванцетти. На Ленина остановка на перекрестке с улицей Сакко и Ванцетти будет перенесена за перекресток, за счет этого увеличится пропускная способность проезжей части.Всего в 2024 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 км и площадью 464 тыс. кв. м. 13 из них будут отремонтированы за счет национального проекта «Безопасные качественные дороги». Их общая площадь составит 278,4 тыс. кв. м., а длина — 14,5 км. В дополнение к проезжим частям отремонтируют 100 тыс. кв. м. тротуаров. На перекрестках будут созданы 620 понижений для удобства маломобильных граждан. Все объекты планируется сдать к сентябрю 2024 года.