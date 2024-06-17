В Екатеринбурге большая часть участков улично-дорожной сети будет отремонтирована раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Большая часть ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга будет завершена с опережением сроков. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов в ходе инспекции хода ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«В этом году погода позволила выйти на все участки еще в начале мая, поэтому на большинстве объектов работы идут с опережением сроков. Всего в этом году запланирован ремонт 29 участков дорог, 13 из них — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», протяженностью 29 км. На это будет потрачено 1,6 млрд руб.», — сообщил Алексей Бубнов.



Он также добавил, что в ближайшее время планируется начать ремонт на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской, на улице Хохрякова, от улицы Куйбышева до проспекта Ленина, улице Сакко и Ванцетти.



На сегодняшний день дорожники практически завершили ремонтные работы на улице Степана Разина, на участке между улицей Фурманова и улицей Щорса: здесь положено новое дорожное покрытие и обновлены тротуары. Подрядчикам осталось положить газон. Объект планируется сдать через две недели.



Также в заключительной стадии находятся работы на улице Рощинской. Здесь заменены тротуары и дорожное покрытие. В дальнейшем будут установлены остановочные комплексы и малые архитектурные формы. У новой школы в этой локации строители асфальтируют подъезды к учреждению. К 15 июля здесь будут завершены работы по устройству тротуаров, после чего специалисты приступят к монтажу опор освещения.



На перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта, несмотря на проведение работ только в ночное время во избежание пробок, специалисты также находятся в графике. Здесь в течение этой недели планируется закончить работы по укладке дорожного полотна и подходов к пешеходным переходам.



Еще одним объектом, который посетил Алексей Бубнов, стал путепровод «Бухара — Урал». Это единственный объект, который был закрыт для движения транспорта.



«Работы по асфальтированию завершены, смонтированы деформационные швы, бетон набирает прочность. Срок на этом объекте — октябрь, но рабочие идут с опережением графика. Думаю, в первой декаде августа объект будет открыт», — рассказал Алексей Бубнов.



При проверке хода работ на улице Студенческой, от улицы Первомайской до улицы Малышева, Алексей Бубнов остался недоволен темпами. Здесь планируется замена дорожного покрытия, тротуаров и территории у ЗАГСа Кировского района. По словам замглавы города, в случае несвоевременной сдачи объекта к подрядчикам будут применены штрафные санкции.