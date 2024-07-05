Комфортный город

В Екатеринбурге в 2024 году запланирована установка 52 новых остановочных комплексов. Из них 20 уже появились на улицах города.«В общей сложности на улицах Екатеринбурга в этом году обустроим 52 остановочных комплекса нового типа. Рабочие уже собрали каркасы и завершают отделку 20 из них. Пока новые комплексы расположились на самых оживленных улицах города, но в перспективе могут появиться и на менее загруженных участках. Комфортная среда проявляется в любой детали мегаполиса. Удобная и современная транспортная инфраструктура — важнейшая часть городского хозяйства. Десятки тысяч жителей и гостей пользуются ей ежедневно», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.Он также добавил, что современные остановки в полтора раза больше старых и имеют антивандальное покрытие. При необходимости навесы оборудуются видеокамерами и информационными табло. Помимо системы видеонаблюдения и оповещения, для удобства пешеходов и автомобилистов в Екатеринбурге планомерно обновляют и модернизируют светофорные объекты.Так, в этом году на 15 светофорных объектах установят новые информационные бело-лунные секции. Новые секции с изображением идущего человека и мигающей стрелкой будут крепиться под светофорами на пересечениях следующих улиц: Блюхера — Комсомольская, Сыромолотова — Высоцкого, Луначарского — Шарташская, Сулимова — Учителей, переулок Базовый — ТЦ Леруа, Пестеревский — Московская, ВИЗ-бульвар — Крылова, Московская — Попова, Посадская — Пальмиро Тольятти, Репина — Заводская, Шефская — Совхозная, Луначарского — Шевченко, Ангарская — Расточная, Московская — Расковой — Авиационная, Малышева — Горького.Такие секции помогают автомобилистам ориентироваться на сложных перекрестках, которые отличаются повышенным потоком пешеходов. Это позволяет сделать движение в городе более безопасным.Кроме того, улучшению ситуации на дорогах способствует своевременный ремонт дорожного покрытия. Так, в этом году в уральской столице запланирован ремонт 29 участков дорог, 13 из них — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Их общая протяженность составит 29 км. На это будет потрачено 1,6 млрд руб.Благодаря тому, что погода позволила рабочим выйти на объекты уже в мае, большая часть ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга будет завершена с опережением сроков. Также в ближайшее время планируется начать ремонт на проспекте Ленина (от улицы Вайнера до улицы Московской), на улице Хохрякова (от улицы Куйбышева до проспекта Ленина), улице Сакко и Ванцетти.На сегодняшний день дорожники практически завершили ремонтные работы на улице Степана Разина, на участке между улицей Фурманова и улицей Щорса: здесь создано новое дорожное покрытие и обновлены тротуары. Подрядчикам осталось положить газон. Объект планируется сдать во второй декаде июля.Также в заключительной стадии находятся работы на улице Рощинской. Здесь заменены тротуары и дорожное покрытие. В дальнейшем будут установлены остановочные комплексы и малые архитектурные формы. У новой школы в этой локации строители асфальтируют подъезды к учреждению. К 15 июля здесь будут завершены работы по устройству тротуаров, после чего специалисты приступят к монтажу опор освещения.На перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта, несмотря на проведение работ только в ночное время во избежание пробок, специалисты также находятся в графике. Здесь в течение этой недели планируется закончить работы по укладке дорожного полотна и подходов к пешеходным переходам.Отметим, что в этом году в ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД применяются преимущественно современные технологии. Так, на всех объектах БКД предусмотрено устройство верхнего полимерно-битумного вяжущего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей. Кроме того, в целях исключения температурной и фракционной сегрегации при укладке верхнего слоя продолжена зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси.Новые технологии также применяются при ремонте тротуаров, общая площадь которых в этом сезоне составляет более 100,4 тыс. кв. м. Помимо этого, на всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков «обычного» типа на «плавающие».Еще одной тенденцией дорожного сезона 2024 года стал переход на отечественное оборудование. По итогам текущего года доля российского оснащения в общем объеме закупок по плану составит 84%.Добавим также, что Свердловская область полностью обеспечивает свои города инертными материалами для строительства и ремонта дорог. Всего на обновление дорожного полотна региону в среднем требуется свыше 12 млн т щебня, почти 3 млн т песка и 2,5 млн т песчано-гравийной смеси, 176 тыс. т битума и 7,6 тыс. т металла в год.