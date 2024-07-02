Камеры на страже дорожной безопасности

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

На дорогах Свердловской области в 2024 году будет установлено более 150 новых видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На Челябинском, Пермском, Тюменском и Курганском трактах следить за безопасностью движения будет 36 новых устройств. На дорогах регионального значения появятся 22 камеры. Уже установлены и действуют устройства на дорогах Белоярский — Асбест, Первоуральск — Шаля, Ивдель — ХМАО, на обходе Туринска. Отметим, что 58 камер появятся на уральских трассах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).В муниципалитетах для фиксации нарушений на дорогах появится 108 камер. Из них 70 устройств оборудуют в Екатеринбурге. В мае уже заработали камеры на перекрестках улиц Учителей — Вилонова, Крауля — Мельникова, Бакинских Комиссаров — Коммунистическая и на улице Титова (возле дома № 27). Еще шесть камер установят в Нижнем Тагиле. Также эти устройства появятся еще в 15 муниципалитетах.Эксперты отмечают, что камеры автофиксации устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на потенциально аварийно опасных участках, которые определяют сотрудники свердловской ГИБДД.По словам специалистов, функциональные возможности комплексов автоматической фото- и видеофиксации ежегодно расширяются, растет число распознаваемых видов административных правонарушений. Кроме мгновенной скорости автомобиля, нарушений проезда по выделенной полосе для движения маршрутного транспорта, правил остановки и стоянки транспортных средств, камеры распознают движение автомобиля без ходовых огней и ближнего света, проезд без ремня безопасности, нарушение правил проезда перекрестка. Помимо этого, успешно протестировано распознавание такого вида нарушения, как использование мобильного телефона во время управления автомобилем.«Всего на дорогах Свердловской области на сегодняшний день уже работает 935 камер на 338 участках. Рост их числа неизбежен, так как растет поток транзитного транспорта, следующего через регион. Это требует повышенного внимания к безопасности дорожного движения. Камеры способствует сокращению очагов аварийности, дисциплинируют водителей. Статистика показывает снижение числа происшествий в местах установки камер», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит в приоритет органам власти региона сохранение жизни и здоровья уральцев. Поэтому повышению безопасности на дорогах уделяется особое внимание. Нацпроект БКД ставит перед Свердловской областью цель снизить показатели смертности в результате ДТП до четырех человек на 100 тыс. жителей к 2030 году.Для ее достижения в 2024 году сотрудники региональной ГИБДД получили новый автокомплекс с камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Всего патрульных автомобилей, оборудованных камерами, в автопарке свердловской Госавтоинспекции насчитывается пять.«На территории Свердловской области ранее работало четыре таких комплекса. Для профилактики мы устанавливаем на эти автомобили желтые проблесковые маячки. Камеры позволяют пресекать нам такие нарушения, как превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону, нарушение правил обгона», — рассказал глава Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Алексей Спиридонов.По его словам, новый автокомплекс фотовидеофиксации обладает расширенным функционалом.«В нашем распоряжении появится балка, оборудованная проблесковыми маячками красного и синего цвета и камерами фотовидеофиксации. Ее мы будем устанавливать на патрульные автомобили, которые передвигаются по Екатеринбургу, а также по федеральным и региональным дорогам. Она будет сертифицирована на выявление большого количества правонарушений, в том числе будет возможность выявлять лиц, находящихся в розыске», — добавил глава Управления ГИБДД по Свердловской области.Отметим, что уральская столица планомерно наращивает темпы и показатели цифровой трансформации, которые позволяют говорить об успешном достижении соответствующей национальной цели к 2030 году. Так, в целях обеспечения безопасности города постоянно увеличивается количество установленных в нем камер, которые интегрированы в единую систему видеонаблюдения.Помимо отдельных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, снижению аварийности на дорогах мегаполиса способствуют новые светофорные комплексы. Так, в этом году в Екатеринбурге будет обновлено светофорное оборудование на 32 перекрестках. При этом 29 из них оснастят интеллектуальными системами — видеокамерами и датчиками подсчета транспорта.В рамках нацпроекта БКД в уральской столице появится 24 светофорных объекта. В частности, обновленные светофоры будут установлены на перекрестках улицы Малышева с Московской, Шейнкмана, Сакко и Ванцетти, Хохрякова, Восточной; улицы Восточной с Энгельса, Куйбышева и в районе дома № 11 по улице Восточной.Также аналогичные объекты появятся в районе дома № 48 по улице Крауля, на перекрестках улицы Крауля с Токарей, Заводской, Викулова, на пересечении улиц Студенческая — Первомайская, Московская — Хасановская, Московская — Щорса, Щорса — Серова, Щорса — Сурикова, Щорса — Союзная. Светофорами оснастят и перекрестки улиц Зенитчиков — Палисадная, 8 Марта — Радищева, проспекта Космонавтов с улицами Шефской, Ломоносова и Совхозной. Также они появятся рядом с домом № 74 по проспекту Космонавтов.Еще восемь светофорных объектов будут установлены в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Екатеринбургской городской агломерации на перекрестах улиц Челюскинцев — Космонавтов, Халтурина — Опалихинская, Тверитина — Мичурина, Белинского — Энгельса, Белинского — Карла Маркса, Космонавтов — Полимерный, Космонавтов — Мельковский, Вонсовского — Михеева.Устанавливаются системы видеонаблюдения и на остановочных комплексах. Например, в Екатеринбурге до 1 сентября появится 55 таких объектов. Конструкции будут оснащены не только камерами видеонаблюдения, но и табло, отражающими движение общественного транспорта в режиме реального времени.Ширина новых комплексов составит 2,25 м, а высота — 2,2 м. Длина одного навеса будет равняться 4,6 м, что почти на 1,5 м больше навеса старых моделей. Удобные места ожидания транспорта будут располагаться на улице Гагарина, на улице Первомайская, 81 (остановка «Первомайская»), улице Шевченко, 15 (остановка «Луначарского») и улице Малышева, 101 (остановка «Генеральская»).Также в ближайшее время новые комплексы будут установлены на Октябрьской площади, 1 (остановка «Драмтеатр»), на проспекте Ленина, 25 (остановка «Площадь 1905 года»), проспекте Ленина, 13б (остановка «Маршала Жукова»), проспекте Ленина, 39 (остановка «Площадь Труда»), проспекте Ленина, 28 (остановка «Колледж имени Ползунова»), на улицах 8 Марта, 2/1 (остановка «Драмтеатр»), Свердлова, 11а (остановка «Дом музыки»), Шевченко, 15 (остановка «Луначарского»), Луначарского, 78 / улица Шарташская, 7 (остановка «Шарташская»), Карла Либкнехта, 27 (остановка «Архитектурная академия»), Малышева, 101 (остановка «Генеральская»), Гагарина, 6 (остановка «Первомайская»), Гагарина, 27 / улица Первомайская, 81 (остановка «Первомайская»), Карла Либкнехта, 48/1 (остановка «ТЮЗ»), Шарташская, 8 (остановка «Шарташская»), Малышева, 31б (остановка «Храм Большой Златоуст»), 8 Марта, 8б (остановка «Метро Площадь 1905 года»), 8 Марта, 13 (остановка «Метро Площадь 1905 года»), 8 Марта, 43 (остановка «Цирк»).