Итоги дорожного сезона

В Свердловской области за дорожный сезон 2023 года в нормативное состояние было приведено более 600 км региональных и муниципальных дорог. Из них 132 км — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков отметил, что в этом году объем финансирования дорожных работ был увеличен.
«Объем финансирования дорожных ремонтов в этом году вырос по сравнению с запланированным. Мы смогли привести в нормативное состояние 280 км автомобильных дорог регионального значения. Также отремонтирован 141 км дорог муниципального значения, за счет средств госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области. И еще около 200 км дорог отремонтированы в городах за счет муниципальных дорожных фондов», — рассказал министр.
На реконструкцию и ремонт дорог в рамках национального проекта было направлено 10 млрд руб. из бюджетов разных уровней. В том числе 1,5 млрд руб. сверх запланированных были привлечены из федеральной казны по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На них удалось отремонтировать дополнительные 60 км региональных дорог.
Всего по национальному проекту было отремонтировано 23 участка региональных дорог протяженностью 109,7 км, в Нижнем Тагиле дорожники отремонтировали пять участков улиц протяженностью 5,5 км, в Екатеринбурге — 19 участков улиц протяженностью 17,2 км.
Помимо этого, строители вели работы на пяти капиталоемких объектах — это дорожные сооружения, имеющие большое инфраструктурное значение для всей дорожной сети региона. Три из них находятся на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Речь идет о реконструкции старейшего участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток. Отрезок, соединяющий Челябинский тракт с Тюменским, протяженностью почти 10 км был расширен до четырех полос с разделением встречных потоков. На третьем пусковом комплексе, новом участке, движение по которому было открыто в прошлом году, строители продолжили обустройство съездов, переустройство инженерных сетей. Также на первом пусковом комплексе (участке от Московского до Чусовского тракта) начались расширение проезжей части с четырех до шести полос, устройство дополнительной автостоянки и установка освещения.
Еще один ключевой объект, строительство которого стало возможно благодаря включению в национальный проект БКД, — транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге. Развязка у концерна «Калина» технически готова более чем на 60%. Напомним, что в сентябре было открыто движение по одному из путепроводов, которые строятся параллельно существующему сильно изношенному сооружению
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В Екатеринбурге в течение сезона 2023 года было отремонтировано 45 участков улично-дорожной сети. Их общая площадь составляет 615 тыс. кв. м., а протяженность — почти 45 км. Большая часть работ также была проведена в рамках национального проекта БКД.
Помимо дорожного полотна, в городе отремонтировали 130 тыс. кв. м. тротуаров, обустроили 944 понижения на перекрестках и заездах, построили три пандуса на лестницах.
Также городские специалисты модернизировали 27 светофорных объектов: заменили кабельные трассы, установили новые стойки с консолями, дорожные знаки и контроллеры. Часть работ по модернизации светофоров пока не завершилась. К началу декабря обновленные световые объекты появятся еще на 13 точках в городе.
Так, новые светофоры оборудуют на перекрестках улицы Донбасской с улицами Машиностроителей, Никольской и переулком Суворовским, улицы Бакинских Комиссаров и Коммунистической, Блюхера и Раевского, Малышева и Белинского, Надеждинской и проспекта Седова, Тверитина и Мичурина, Белинского и Циолковского, Свердлова и Шевченко, Комсомольской и Первомайской, Билимбаевской и Расточной, а также на пересечении Объездной дороги с улицей Амундсена.
Новые светофоры будут оснащены дополнительными детекторами транспорта, которые позволят считать и анализировать транспортный поток в режиме реального времени, а также передавать информацию в «Центр организации движения».
Отметим, что всего по программе 2023-2024 года планируется модернизировать светофоры на 24 перекрестках в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Таким образом, в городе появится более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. Каждый светофор будет оборудован приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами, модемами для автоматического переключения сигналов. Кроме того, на 33 участках будут размещены видеокамеры, предназначенные для фиксирования и подсчета транспортного потока.