Итоги дорожного сезона

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Екатеринбурге до 15 ноября на 13 перекрестках будут установлены новые ...

В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые интеллектуальные транспортные системы

В Екатеринбурге на 10 участках дорог с повышенной аварийностью изменят работу светофоров

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км ...

В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог

За два года на ремонт дорог Екатеринбургской агломерации направлено более 4,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. За два года на территории Екатеринбургской агломерации на ремонт дорог направлено более ...