Дороги продолжаются

Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного срока благодаря хорошим погодным условиям. Ход городских работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) проинспектировала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



«Мы приступили к ремонту объектов, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент на 17 точках работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Отставаний и нарушений у подрядных организаций нет — все в соответствии с графиками. Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них — общей площадью 289,6 тыс. кв. м и протяженностью 18,8 км — в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября», — отметила председатель комитета благоустройства.



Так, на улице Шейнкмана в этом сезоне будет отремонтировано более 6 тыс. кв. м. дорожного полотна и порядка 3 тыс. кв. м. тротуаров. Также дорожники заменят бортовой камень и проведут работы для понижения пешеходных участков на пересечении проезжих частей и тротуаров.



На улице Репина на сегодняшний день уже выполнен ремонт 18,4 тыс. кв. м. проезжей части. В настоящее время строители приступили к реконструкции тротуаров на площади 2,4 тыс. кв. м.



Кроме этого, ремонт в рамках нацпроекта БКД сейчас идет на участке улицы Евгения Савкова, от улицы Суходольской до автодороги в поселок Медный. Также в соответствии с графиком скоро будет завершена реконструкция отрезка улицы 8 Марта.



Стоит отметить, что в процессе проведения ремонтов подрядчики также оперативно устраняют замечания, которые высказывают горожане. Например, устанавливают дополнительные деревянные мостки для удобства пешеходов.



Администрация Екатеринбурга при этом обращается к местным жителям с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль обочин дорог, где проводится ремонт, поскольку это замедляет работу дорожников.



Напомним, что в 2023 году в рамках нацпроекта БКД в столице Урала будет отремонтировано 19 участков автомобильных дорог. Площадь обновленных магистралей составит 289,6 тыс. кв. м., а протяженность — 18,8 км.



Стоит отметить, что ремонт дорог в рамках нацпроекта БКД сейчас идет по всей Свердловской области. Так, на региональных трассах в этом году планируется обустроить более 2,8 тыс. кв. м. тротуаров.



Новые зоны для пешеходов появятся на территории четырех населенных пунктов, вблизи остановок общественного транспорта: в деревне Нихвор, на территории городского округа Ревда, близ Ирбита, у поворота на Ключевск в Березовском городском округе и на 39 км Режевского тракта возле садов. Также здесь установят четыре остановочных павильона для удобства местных жителей.



Кроме того, на трассах Свердловской области рабочие установят 682 новых и заменят 12,3 тыс. старых дорожных знаков, обновят почти 11,6 тыс. м «отбойников» и установят новые. Также для увеличения безопасности дорожного движения на автомагистралях появятся порядка 2 тыс. новых пластиковых сигнальных столбиков.



Напомним, что в этом сезоне дорожники отремонтируют 208 км региональных дорог, из них 121 км — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, рабочие нанесут разметку со световозвращающими частицами почти на 10 тыс. кв. м. полотна, обустроят 8 кв. м. тактильных полос и проекционные пешеходные переходы.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков отметил, что особое внимание в регионе также уделяется ремонту мостов и путепроводов.



«По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы продолжаем уделять особое внимание состоянию мостов и путепроводов. В этом году нам необходимо привести в порядок 11 таких объектов, расположенных на региональных дорогах. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 км и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — пять участков улиц протяженностью 5,4 км», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Вдобавок ремонты пройдут на участках, которые просили восстановить жители деревень и поселков: Косья, Ис, Савина Горка, Таборы, Бродово, Часовая. Внимание будет уделяться и дорогам, входящим в опорную сеть Среднего Урала.



Добавим, что ранее были актуализированы пятилетние региональные программы дорожной деятельности. Например, планируется введение в эксплуатацию третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги. Завершится реконструкция участка Семь Ключей — Большой Исток и съездов на Тюменский тракт.



Также установка дорожных знаков, светофоров, пешеходных переходов, ограждений, нанесение разметки особенно важны в связи с развитием автотуризма и ростом грузового трафика.