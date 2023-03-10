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Вчера, 17:44

На трассах Свердловской области в 2023 году обустроят почти 3 тыс. кв. метров тротуаров

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области вдоль автомагистралей в текущем году будет обустроено более 2,8 тыс. кв. м тротуаров. Главная цель проекта — повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Новые участки тротуаров появятся на территории нескольких населенных пунктов вблизи остановок общественного транспорта: на территории городского округа Ревда, Ирбита, у поворота на Ключевск в Березовском городском округе и на 39-м км Режевского тракта возле садов. Здесь также будут установлены четыре остановочных павильона.

Кроме того, дорожники установят 682 новых и заменят 12,3 тыс. дорожных знаков, обновят почти 11,6 тыс. м «отбойников», а также установят новые конструкции. Дополнительным фактором безопасности станут пластиковые сигнальные столбики. Их количество увеличится почти на 2 тыс. штук. Также дорожные службы будут планомерно наносить и обновлять дорожную разметку.

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