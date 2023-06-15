Первый этап пройден

Фотографии предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области строители ввели в эксплуатацию первые участки региональных автодорог, отремонтированных в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). На данный момент рабочие отремонтировали 19 км полотна на трассах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда и Арамиль — Андреевка.Традиционно в рамках национального проекта ремонтируются самые востребованные и загруженные участки дорог. Поэтому важна оперативность работ, так как летом нагрузка на них становится максимальной — жители и гости региона массово едут к местам летнего отдыха и туристическим объектам.«К середине дорожно-строительного сезона мы подошли с хорошими результатами. Работы проводятся по графику. На некоторых объектах идем с опережением. Сейчас важно сохранить и нарастить набранный темп. Благоприятные условия этого лета нужно использовать по максимуму», — говорит первый заместитель начальника — главный инженер Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.В рамках капитального ремонта 10 км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда (на участке с 127 по 137 км) рабочие расширили проезжую часть почти до 8 м. При этом значительная часть работ по замене покрытия была выполнена в прошлом году. Этим летом строители нанесли разметку, установили дорожные знаки и провели все необходимые испытания.Обновленное полотно сделает проезд к Ирбиту удобнее, безопаснее и комфортнее. Качество ремонта смогут оценить гости и участники Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа.С опережением графика на два месяца дорожники сдали в эксплуатацию 6 км дороги Арамиль — Андреевка на территории Арамильского и Сысертского городских округов. Здесь обновлено 57,8 тыс. кв. м. полотна автодороги и отремонтирована водопропускная труба. В предусмотренных проектом местах дорожники установили бортовой камень, ограждения и сигнальные столбики.Кроме этого, завершены работы на подъезде к железнодорожной станции Кольцово от федеральной трассы «Урал». Строители отремонтировали участок протяженностью более 3 км, а также модернизировали заездные карманы, посадочные площадки и водопропускные трубы. На обновленное полотно дорожники нанесли современную разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Как и другие отремонтированные участки, дорога к станции Кольцово крайне загружена в летний сезон. Она ведет к популярным местам отдыха, обеспечивает проезд к ЕКАД и железной дороге. К тому же эта дорога служит альтернативным подъездом к Екатеринбургу в обход загруженной трассы «Урал».Отметим, что к началу июля в Свердловской области по нацпроекту БКД было уложено 388 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. Всего в рамках него планируется отремонтировать 121 км региональных автомобильных дорог. Кроме того, на региональных трассах в этом году обустроят более 2,8 тыс. кв. м. тротуаров.Новые зоны для пешеходов появятся на территории четырех населенных пунктов, вблизи остановок общественного транспорта: в деревне Нихвор, на территории городского округа Ревда, близ Ирбита, у поворота на Ключевск в Березовском городском округе и на 39 км Режевского тракта возле садов. Также здесь установят четыре остановочных павильона для удобства местных жителей.Кроме того, на трассах Свердловской области рабочие установят 682 новых и заменят 12,3 тыс. старых дорожных знаков, обновят почти 11,6 тыс. м «отбойников» и установят новые. Также для увеличения безопасности дорожного движения на автомагистралях появятся порядка 2 тыс. новых пластиковых сигнальных столбиков.Дорожные службы Екатеринбурга также отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД в середине июня. В настоящий момент на завершающем этапе находятся работы на участке улицы Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов). В течение месяца на участке протяженностью около полукилометра и площадью 7 тыс. кв. м. специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах. Дорога готова к вводу в эксплуатацию.Также закончены ремонтные работы на улице Машинная (от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской) и улице Белинского (от дома № 108 до Декабристов). Почти завершены работы на следующих участках: на улице 8 Марта (от Декабристов до Отто Шмидта), на улице Репина (от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой), на улице Шейнкмана (от Челюскинцев до проспекта Ленина), на улице Летчиков (от Пехотинцев до Выездного переулка).Напомним, что в 2023 году по нацпроекту в Екатеринбурге ремонтируют 19 участков автомобильных дорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м. и протяженностью 19 км.Стоит отметить, что в процессе проведения ремонтов подрядчики также оперативно устраняют неполадки, на которые жалуются горожане. Например, устанавливают дополнительные деревянные мостки для удобства пешеходов.Администрация Екатеринбурга при этом обращается к местным жителям с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль обочин дорог, где проводится ремонт, поскольку это замедляет работу дорожников.