УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

В рамках нацпроекта БКД с начала июля в Екатеринбурге завершен ремонт на семи дорожных участках

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В первой декаде июля в Екатеринбурге дорожные рабочие завершили ремонт еще на семи участках улицы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в рамках проекта рабочие сдали в эксплуатацию реконструированные участки дорог на Сибирском тракте, на улицах Репина, Белинского, Восточной, Шейнкмана, Машинной, Розы Люксембург и на трассе Екатеринбург — аэропорт Кольцово.

Напомним, что в 2023 году по нацпроекту в Екатеринбурге ремонтируют 19 участков автомобильных дорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м. и протяженностью 19 км.

Стоит отметить, что в процессе проведения ремонтов подрядчики также оперативно устраняют неполадки, на которые жалуются горожане. Например, устанавливают дополнительные деревянные мостки для удобства пешеходов.

Администрация Екатеринбурга при этом обращается к местным жителям с просьбой не оставлять личный автотранспорт вдоль обочин дорог, где проводится ремонт, поскольку это замедляет работу дорожников.

Ранее о завершении первого этапа дорожных работ отчитались подрядчики, занимающиеся реконструкцией автотрасс в Свердловской области. На данный момент рабочие отремонтировали 19 км полотна на трассах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда и Арамиль — Андреевка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.07.2023 Первый этап пройден

В Свердловской области завершился первый этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...

15.06.2023 Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...

29.05.2023 Дороги продолжаются

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...

24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...

10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (271)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18