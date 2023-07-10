В рамках нацпроекта БКД с начала июля в Екатеринбурге завершен ремонт на семи дорожных участках

В Свердловской области завершился первый этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...15.06.2023 Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...29.05.2023 Дороги продолжаются
Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...