В рамках нацпроекта БКД с начала июля в Екатеринбурге завершен ремонт на семи дорожных участках

Материалы по теме

Первый этап пройден

В Свердловской области завершился первый этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...

Дорожные службы Екатеринбурга отчитались о завершении первого этапа ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта БКД

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...

Дороги продолжаются

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ...

Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...

В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...