Дороги уложили в нацпроект

Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в городе в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В список вошли 17 отрезков улиц общей протяженностью 17,3 км. Для реализации нацпроекта в текущем году будет выделено 917 млн 895 тыс. руб. Общая площадь дорожного покрытия, которая будет отремонтирована в теплое время года, составит 273 тыс. 934 кв. м.



В список дорог, подлежащих ремонту, вошли следующие объекты: улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов; автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово; улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной; улица Шейнкмана на отрезках от Куйбышева до Радищева и от Челюскинцев до проспекта Ленина; улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов; улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный; улица Восточная — от Первомайской до Малышева; улица Техническая — от Ватутина до Расточной; улица Шаумяна — от улицы Белореченской до Серафимы Дерябиной; улица Посадская — от улицы Белореченской до Московской (по четной стороне); улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной.



Также ремонту подлежат улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской; улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов; улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков; улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127; улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой.



Отметим, что по всем объектам БКД в уральской столице уже заключены государственные контракты. После наступления тепла подрядчики приступят к дорожным работам: отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев и модернизируют светофорные объекты.



В 2023 году в Екатеринбурге установят 450 новых светофоров с умным оборудованием: 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию (будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом). Новые светофорные объекты появятся вместо старых на 27 участках городских дорог.



Стоит добавить, что в 2022 году власти города успешно реализовали все запланированные мероприятия в рамках нацпроекта БКД. Так, в городе ремонту подлежали 15 участков суммарной площадью 275,4 тыс. кв. м. и протяженностью 18 км. Для приведения дорог в нормативное состояние из бюджетов разных уровней было выделено 872 млн руб.



Среди отремонтированных — участок улицы Краснофлотцев, от Старых Большевиков до переулка Черноморского, где находятся средняя школа № 107 и спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец». Социальные объекты также расположены на участках улиц Чапаева (от Декабристов до Фрунзе) и Карла Либкнехта (от Малышева до проспекта Ленина): мемориальный дом-музей П. П. Бажова, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, детская библиотека «Малая Герценка» и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина.



Отметим, что в ходе реализации нацпроекта подрядные организации создавали на вверенных им участках безбарьерную среду. В том числе — возле таких площадок, как поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17, Уральский государственный аграрный университет, поликлиника № 2 ЦГБ № 7, детский сад № 301, Уральский государственный горный университет, один из корпусов Уральского федерального университета, Свердловский областной туберкулезный диспансер.



Также были отремонтированы участки магистралей, считающиеся частью важнейших городских туристических маршрутов. Например, одним из первых был отремонтирован участок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, где находятся культурно-развлекательный комплекс «Уралец» и аллея Дворца спорта. Неподалеку расположены парк «Зеленая роща» и Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь, также являющиеся объектами повышенного интереса со стороны гостей города.



На отремонтированном отрезке улицы Куйбышева (от Московской до Белинского) находятся Екатеринбургский государственный цирк и спортивный комплекс «Юность», дендропарк и сад Центра современного искусства. Оттуда же можно дойти до сада имени Павлика Морозова и парка имени 50-летия Советской власти.



Одним из ключевых участков можно назвать транспортную развязку на Луганской — Объездной. В 2021 году была отремонтирована четная сторона по направлению в аэропорт Кольцово, а в 2022 — дорога в центр Екатеринбурга.



Еще можно отметить отрезок улицы Фурманова (от 8 Марта до Машинной). Изначально его планировалось сдать в 2023 году, но опережающее финансирование позволило завершить работы раньше — этот участок сдали в середине октября.



Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» был запущен по инициативе президента РФ в 2017 году и продлится до 2030 года.