Дороги от «Атомстройкомплекса»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Летом 2023 года специалисты компании «Атомстройкомплекс» провели ремонт более 60 тыс. кв. м. дорожного покрытия на шести отрезках улиц Екатеринбурга. Кроме того, по условиям контракта в следующие четыре года подрядчик будет осуществлять гарантийное обслуживание отремонтированных участков.«В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос более, чем на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании «Атомстройкомплекс» отремонтировали 9 тыс. кв. м прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга», — рассказал начальник участка ООО «Региональное ДРСУ» (входит в «Атомстройкомплекс») Владимир Медведев.Контракт на ремонт и благоустройство шести участков дорог был заключен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В соответствии с договором специалисты «Атомстройкомплекса» уложили новое дорожное покрытие, а также провели благоустроительные работы на улице Белинского, от дома № 108 до Декабристов, на улице Восточной, от Первомайской до Малышева, на улице Евгения Савкова, от Суходольской до дороги в поселок Медный, на улице Патриса Лумумбы, от Братской до Санаторной, на улице Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов, и на улице Шейнкмана, от Куйбышева до Радищева. Работы велись с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить удобство для горожан.Кроме этого, благодаря работе девелопера началось строительство новой дорожной инфраструктуры в микрорайоне Уктус. «Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоемной, которая пройдет рядом со строящимся ЖК «Просторы». В соответствии с проектом улица будет иметь две полосы по четыре метра шириной каждая. Кроме того, с обеих сторон от магистрали будут проложены тротуары и велодорожки.Также специалисты компании «Атомстройкомплекс» вышли на завершающий этап строительства пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Новый путепровод в районе ТРЦ «Глобус» будет сдан в ближайшее время. Строители уже завершили укладку асфальтового покрытия и занимаются благоустройством прилегающей территории и монтажом освещения. Общая длина моста, который соединит для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечит доступность остановок общественного транспорта, составит 50 м.Напомним, что строительство моста стало первым этапом масштабного проекта, который помимо благоустройства улицы Водоемной включает обустройство съезда с Кольцовского тракта и строительство очистных сооружений.На очистных сооружениях уже завершено строительство накопительного резервуара и проведены гидравлические испытания. На данный момент начаты работы по монтажу технологического оборудования и благоустройству площадки. Затем специалисты подрядчика приступят к установке систем автоматизации и их пусконаладке.Отметим, что проектную документацию для строительства новой улицы компания разработала по своей инициативе и за собственные средства. Благодаря этому проект удалось включить в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран — этими работами также займется компания «Атомстройкомплекс». Его предполагается реализовать к концу ноября 2024 года. Финансирование ведется за счет инфраструктурного кредита.Кроме того, специалисты компании разрабатывают проект двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся жилой комплекс «Северный Химмаш» с основными магистралями.Новый жилой микрорайон в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская появится на месте садовых участков. Под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение. Эту площадку «Атомстройкомплекс» получил за достройку дома для обманутых дольщиков на улице Щербакова, 20.Стоит отметить, что при разработке проекта «Северный Химмаш» застройщик учел пожелания жителей микрорайона к безопасности и доступности инфраструктуры, экологичности. Особенность этого проекта заключается в том, что компания «Атомстройкомплекс» формирует безопасную и комфортную среду нового квартала, сохраняя для новоселов возможность остаться в привычной локации. Как показал опрос жителей, переехать в другую часть Екатеринбурга хотят менее трети участников, при этом на Химмаше сложился дефицит современного качественного жилого фонда.«Когда-то мы говорили о том, что главное — это сделать закрытую территорию и создать для людей возможность жить хорошо в собственном дворе, чувствовать свою безопасность. Потом мы поняли, что мало создать хороший двор, нужно, чтобы была правильная улица, чтобы были в пределах шаговой доступности магазины, школы, поликлиники, прачечные, спортивные объекты. И в новом районе все это действительно появляется», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.Согласно градостроительной концепции, здесь намерены построить детсад. В план развития микрорайона также заложено возведение общеобразовательной школы на 1 тыс. 125 учащихся в границах улицы Дагестанской и переулка Высокого.Кроме того, рядом с будущим жилым комплексом находятся прямые выходы в парк площадью 24 га с территорией для отдыха и спорта и доступом к живописному берегу Нижне-Исетского пруда.Жилой комплекс будет представлен зданиями переменной этажности: от 10 до 26 этажей. В домах будут реализованы планировки, разработанные по законам эргономики: коридоры не «съедают» жилое пространство, спальни расположены в наиболее подходящих местах, а широкоформатные окна дают максимум солнечного света. Среди уникальных решений — квартиры с антресолями на верхних этажах и террасами на первом.Строительство «Северного Химмаша» стартует с десятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями. Всего площадь первой очереди застройки составит 17 тыс. кв. м., а ввод в эксплуатацию запланирован во II квартале 2025 года.Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорскую. В следующей очереди предусмотрено обустройство коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанскую.