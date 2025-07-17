Средний Урал развивает дорожную инфраструктуру

В Свердловской области продолжается сезон дорожного строительства и ремонта. Региональные власти под руководством врио губернатора Дениса Паслера последовательно проводят работу по укреплению транспортного каркаса Среднего Урала. С начала нынешнего года было отремонтировано и построено 158 км дорог, из которых 106 км — муниципальные. На текущий момент работы проходят на 115 объектах, сообщает
департамент информполитики региона.
«Работы на дорожных объектах должны быть выполнены качественно и в срок. Это наш приоритет и обязанность подрядчиков. Продолжаем ремонт дорог в муниципалитетах области», — сказал Денис Паслер.
Отметим, что некоторые подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и собираются выполнить работы с опережением сроков. Так, например, опережающими темпами идет ремонт двух участков (10-20 км и 20-29 км) на автомобильной дороге Сысерть — Чусовая. Данные участки будут введены в эксплуатацию уже в ближайшее время. Также с опережением плана проходит ремонт участка дороги Артемовский —Зайково (от ее начала до 13 км). Работы, запланированные на двухлетний срок, будут завершены уже в текущем сезоне. Кроме того, на автодороге Полевской — Мраморское будет завершен ремонт сразу 15 км вместо ранее запланированных 10 км.
Большое внимание также уделяется проблемным участкам и обеспечению транспортной доступности для жителей сел и деревень. Так, активно ведется
капитальный ремонт участка автодороги Кушва — Нижняя Тура, который по просьбе местных жителей поручил обновить глава региона Денис Паслер.
Данный участок важен для жителей Нижнетуринского района и прилегающих деревень. На текущий момент полностью подготовлено основание дороги, проведены земляные работы и отсыпка полотна скальным грунтом. Толщина основания составила 39 см, что позволит надежно защитить дорогу от деформации, вызываемой погодными условиями и транспортной нагрузкой. В ближайшее время на отрезке начнется укладка асфальтобетонного покрытия. Завершить работы планируется к октябрю.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные рабочие проводят
ремонт четырех мостов, увеличивая их пропускную способность и грузоподъемность. Работы проходят на реках Тегень, Поломка и Ржавец, а также на реке Татарка, мост через которую будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Благодаря ремонту жители малых населенных пунктов будут обеспечены надежной связью с крупными транспортными артериями.
Всего в нынешнем году будет отремонтировано 285 км дорог. Из них более 250 км региональных трасс и 1,5 тыс. погонных метров искусственных сооружений — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Отметим, что до 2030 года в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать почти 800 км региональных дорог и построить более 100 км тротуаров и линий освещения для выполнения поручения президента России о приведении к этому времени в нормативное состояние не менее 85% опорной сети, то есть ключевых и самых востребованных дорог.
Для выполнения этих целей на дорожные проекты выделяется значительное финансирование. Так, Д. Паслер поручил выделить на капитальный ремонт двух дорог в Краснотурьинске 60,8 млн руб. На ремонт региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с целью приведения дорог Среднего Урала в нормативное состояние в нынешнем году было выделено почти 14 млрд руб.
Кроме того, глава региона сообщил
о четырехкратном увеличении финансирования работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
«В бюджете, который принимали в ноябре-декабре 2024 года, было заложено порядка 600,5 млн руб., мы эту сумму увеличили до примерно 2,7 млрд руб. с переходящим объемом работ на 2025-2026 годы», — сообщил Д.Паслер.
Он также подчеркнул, что строительство осуществляется исключительно за счет областных средств.
Работы по расширению трассы до шести полос на участке от Тюменского до Режевского трактов (протяженностью около 14 км) пройдут в четыре этапа. На текущий момент в работе находится около 3 км. На отрезке с 10-го по 12-й км ведется устройство полотна и укрепление будущей проезжей части. Кроме того, проект по реконструкции участка предусматривает строительство нового путепровода длиной 61 метр, а также устройство съездов, проездов, тротуаров, остановок, надземного перехода и освещения.
Отметим, что движение на 42-м километре ЕКАД на ранее ремонтируемой эстакаде через железную дорогу открыто по обеим полосам путепровода. Работы на проезжей части закончены. Глава региона Д. Паслер в личном Telegram-канале сообщил
, что до конца сезона все основные работы на объекте будут завершены без ограничения движения.
Важной вехой в развитии дорог региона стало открытие участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». В торжественной церемонии открытия принял участие в режиме видеоконференции Президент РФ Владимир Путин. Новая магистраль протяженностью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Отметим, что глава государства высоко оценил
качество трассы и отметил, что благодаря ей время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза.
«В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны», — заявил В. Путин.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поблагодарил главу государства за реализацию этого масштабного проекта.
«Для Свердловской области М-12 — это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона. Для людей — это комфорт, удобство, безопасность. Для бизнеса — мощный импульс для развития инвестиций и повышения конкурентоспособности», — сообщил глава региона.
Он также добавил, что в перспективе по участку Дюртюли — Ачит будет проезжать более 20 тыс. машин в сутки.
Также важным этапом станет завершение к 2026 году реконструкции и капитального ремонта автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, которую планируется расширить до четырех полос.
Напомним, что за прошедший год доля региональных дорог, соответствующих нормативам, выросла до 67%. Было отремонтировано более 119 км региональных и местных дорог, 11 больших и малых мостов и уложено около 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области