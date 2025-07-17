Средний Урал развивает дорожную инфраструктуру

Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

В Свердловской области отремонтируют четыре моста

В том числе предполагается отремонтировать 28 мостов и путепроводов ...

В Свердловской области обновят более 400 км дорог

В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...