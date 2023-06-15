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Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более 60 тыс. кв. м. дорожного покрытия на шести магистралях Екатеринбурга. В ближайшие четыре года подрядчик будет проводить гарантийное обследование отремонтированных участков, сообщает пресс-служба девелопера.

Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании «Атомстройкомплекс» отремонтировали 9 тыс. кв. м прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры. График работ был составлен заранее с учетом минимизации неудобств для жителей Екатеринбурга», — рассказал начальник участка ООО «Региональное ДРСУ» (входит в «Атомстройкомплекс») Владимир Медведев.

Контракт на ремонт и благоустройство шести участков дорог был подписан в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Так, специалисты компании «Атомстройкомплекс» заменили дорожное покрытие и провели благоустроительные работы на улицах Патриса Лумумбы, от Братской до Санаторной, на улице Шейнкмана, от Куйбышева до Радищева, на улице Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов, на улице Евгения Савкова, от Суходольской до дороги в поселок Медный, на улице Восточной, от Первомайской до Малышева, и на улице Белинского, от дома № 108 до Декабристов. Работы велись с частичным ограничением движения.

На текущий момент компания «Атомстройкомплекс» продолжает строительство улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Кроме того, специалисты компании разрабатывают проект двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся жилой комплекс «Северный Химмаш» с основными магистралями.
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