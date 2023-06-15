Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна

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УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге специалисты дорожных служб отчитались о завершении ремонтных работ на ...

«Атомстройкомплекс» отремонтирует в 2023 году дороги на шести улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поделилась своими планами по намеченным на 2023 год ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

Осенью «Атомстройкомплекс» завершит ремонт трех дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Компания «Атомстройкомплекс» в 2021 году присоединилась к ремонту трех дорожных ...

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на ремонт 12 дорожных объектов

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. Администрация города Екатеринбурга заключила контракт на ремонт 12 дорожных объектов. ...