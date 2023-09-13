«Атомстройкомплекс» отремонтирует шесть дорожных участков в Екатеринбурге площадью более 70 тыс. кв. метров

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтирует шесть дорожных участков в Екатеринбурге общей площадью более 70 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба уральского застройщика.На текущий момент выполнен ремонт дорожных участков на улицах Таватуйской, Бакинских комиссаров и Хохрякова: здесь строители обновили более 46 тыс. кв. м дорожного полотна. Работы на улицах Мамина-Сибиряка, Дорожной (от Военной до Окраинной) и ул. Ильича (от Избирателей до проспекта Космонавтов) находятся на завершающем этапе — здесь площадь отремонтированного дорожного покрытия составит 30 тыс. кв. м.«При асфальтировании мы используем полимерные вяжущие — это позволяет увеличивать срок службы дорожного покрытия и обеспечивать ему высокую износостойкость. Технология оптимальна для уральского климата, для которого характерны перепады температур. Кроме того ее применяют на объектах с повышенными динамическими воздействиями на покрытие, например, при пересечении трамвайных путей и проезжей части – у нас такой участок был на ул. Таватуйской», — рассказал начальник участка ООО «Региональное ДРСУ» (входит в «Атомстройкомплекс») Владимир Медведев.На ул. Хохрякова от проспекта Ленина до ул. Радищева было отремонтировано 6,5 тыс. кв. м дорожного полотна и около 6 тыс. кв. м тротуара, а также заменены бордюры. На ул. Таватуйской, на участке от ул. Бебеля до Теплоходного переулка, строители «Атома» привели в порядок 5,2 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. На протяженном участке ул. Бакинских Комиссаров — от Коммунистической до проспекта Космонавтов — полностью заменено покрытие проезжей части на площади свыше 35 тыс. кв. м. Одновременно произведена замена бордюров, уложены новые тротуары вдоль дороги общей площадью около 10 тыс. кв. м. Кроме того, на всех объектах были обновлены примыкающие к проезжей части парковочные карманы и съезды.Отметим, что «Атомстройкомплекс» ежегодно выполняет значительный объем работ по ремонту и строительству улично-дорожной сети. Ранее компания завершила строительство ул. Водоемной и съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус.