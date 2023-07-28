Все дороги ведут на юг

В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» завершает работы по строительству пешеходного моста через реку Исеть на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» вышли на завершающий этап строительства ...