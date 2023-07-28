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Вчера, 13:11

Все дороги ведут на юг

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд Чкаловского района, чтобы наметить тенденцию комплексного развития южной части столицы Урала — микрорайонов Химмаш и Уктус.

Так, идет строительство улицы Рощинской, которая в перспективе обеспечит связь между районами Уктус левобережный, северный Химмаш и Химмаш. Данный проект реализуется с 2022 года в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона. Протяженность улицы составит более 1,5 км, ширина двухполосной проезжей части — 7,5 м.

Все дороги ведут на юг

На этой улице закончено строительство крупных очистных сооружений, производящих водосбор со всего левобережного Уктуса. В этом же году завершится сооружение проезжей части, которое в том числе обеспечит движение общественного транспорта для жителей микрорайонов. Сейчас на объекте проводятся работы по переукладке сетей, строительству дождевой канализации. В дальнейшем на участке благоустроят все элементы улично-дорожной сети: наладят освещение, обустроят просторные тротуары и велодорожки.

Все дороги ведут на юг

«Дорога на Рощинской соединится с улицей Молодогвардейской и станет главной транспортной артерией для левобережного Уктуса, чем серьезно улучшит транспортную доступность. Часть дорожного полотна уже выгнана в щебень, сейчас идет проливка битумом под укладку нижнего слоя асфальтобетона. Также в этом году был выполнен ремонт улицы Просторной, переходящей в улицу Демьяна Бедного. По всей длине улицы сделан транзитный тротуар. Все работы идут в соответствии с графиком», — подчеркнула во время встречи с главой города председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Все дороги ведут на юг

В то же время в микрорайоне Химмаш проходит масштабная реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекс (ФОК) «Чкаловский». Закончены работы по конструированию входной группы, завершается ремонт аллеи, где установлены новые скамейки и качели для комфортного времяпрепровождения горожан, смонтировано современное световое оборудование. Кроме того, был отремонтирован стадион Химмаш на 200 посадочных мест.

Все дороги ведут на юг

По словам начальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной, на стадионном комплексе соорудили ограждения, провели канализацию, сделали душевые, отремонтировали раздевалки, сейчас там ведется укладка травяного покрытия. Зимой же стадион Химмаш будет использоваться как каток районного масштаба.

Она отметила, что на тропах здоровья ФОК «Чкаловский» в перспективе создадут лыжероллерную трассу общей протяженностью 5 км. Там же в зимнее время года будет проходить лыжня. В дальнейшем проведут работы по освещению всей территории комплекса. Также в планах проектирование входной группы со стороны северного Химмаша, застройщиком которой станет компания «Атомстройкомплекс».

Все дороги ведут на юг

«За последние несколько лет на развитие Уктуса и Химмаша направлены серьезные ресурсы с учетом того, что идет активное жилищное строительство. В этом году проведена реконструкция административно-бытового комплекса стадиона Химмаш. Здесь даже не было воды и канализации, а футбольное поле находилось в плачевном состоянии. Сегодня картина другая, созданы совершенно другие условия для юных спортсменов: есть душевые, раздевалки, туалеты. Объект уже хороший, но может получиться просто изюминка», — подчеркнул Алексей Орлов.

По его словам, объем территории физкультурно-оздоровительного комплекса позволит построить капитальный объект. Рассматриваются варианты сооружения бассейна, зала игровых видов спорта или многофункционального банного комплекса.

Все дороги ведут на юг

Также он проконтролировал строительство улицы Водоемной, которое проходит в три этапа. На данный момент близится к завершению первый этап работ. Напомним, что там же специалисты компании «Атомстройкомплекс» заканчивают оборудование пешеходного моста через реку Исеть. Осталось только проложить дорожки к пешеходной переправе. Новый путепровод в районе ТРЦ «Глобус» сдадут в сентябре.

Все дороги ведут на юг

Добавим, что ранее компания «Атомстройкомплекс» получила разрешение на строительство многоквартирных домов на северном Химмаше. Жилой микрорайон в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская появится на месте садовых участков. Под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение.
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