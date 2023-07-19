В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» завершает работы по строительству пешеходного моста через реку Исеть на Уктусе

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» вышли на завершающий этап строительства пешеходного моста через реку Исеть в микрорайоне Уктус. Новый путепровод в районе ТРЦ «Глобус» будет сдан в сентябре, сообщает пресс-служба застройщика.На сегодняшний день строители завершили укладку асфальтового покрытия и приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу освещения. Общая длина моста, который соединит для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечит доступность остановок общественного транспорта, составит 50 м.Напомним, что строительство моста стало первым этапом масштабного проекта, который включает благоустройство улицы Водоемной, устройство съезда с Кольцовского тракта и строительство очистных сооружений. Все работы, включая разработку проекта и благоустройство, выполняет «Атомстройкомплекс», второй и третий этапы будут завершены в 2024 году.«Помимо обновления проезжей части, предназначенной для движения автомобилей, мы благоустраиваем пешеходные и велодорожки, вдоль улицы Водоемная также будут установлены скамейки и велопарковки. Проект предусматривает озеленение территории с высадкой деревьев и других зеленых насаждений. Поскольку в перспективе администрация города Екатеринбурга планирует запустить движение общественного транспорта вдоль улицы, выполняются работы по выделению остановок с установкой павильонов», — рассказала руководитель проектов «Атомстройкомплекса» Наталья Парамонова.При этом на очистных сооружениях уже завершено строительство накопительного резервуара и проведены гидравлические испытания, ведутся подготовительные работы для монтажа технологического оборудования и благоустройства площадки. Затем специалистам подрядчика предстоит работа по установке систем автоматизации и их пусконаладке.Отметим, что второй и третий этапы будут строить с применением механизма инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). С помощью ИБК «Атомстройкомплекс» на данный момент возводит Губернаторский лицей на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный и поликлинику для взрослых площадью более 16 тыс. кв. м. в Академическом районе Екатеринбурга.