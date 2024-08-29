Новая улица

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УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурге на улице Репина открылась школа № 41. Она была ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» вышли на завершающий этап строительства ...