Новая улица

В Екатеринбурге строители компании «Атомстройкомплекс» завершили строительство улицы Водоемной в микрорайоне Уктус. В настоящее время специалисты заканчивают благоустройство набережной реки Исеть рядом с ЖК «Просторы».
Напомним, в связи с активным развитием и застройкой прилежащей территории еще несколько лет назад администрация города приняла решение о необходимости строительства в данной локации нового моста через Исеть в районе ТРЦ «Глобус». В итоге пожелания по строительству пешеходного моста трансформировались в полномасштабную дорожную сеть.
Общая длина моста, который соединил для пешеходов левый берег Исети с правым и обеспечил доступность остановок общественного транспорта, составила 50 м. Его возведение и стало первым этапом масштабного проекта, который помимо благоустройства улицы Водоемной включает обустройство съезда с Кольцовского тракта и строительство очистных сооружений. Строительство моста также выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».
Отметим, что проектную документацию для строительства новой улицы компания разработала по своей инициативе и за собственные средства. Благодаря этому проект удалось включить в программу финансирования и ускорить старт работ. Новые дороги с объектами дорожной инфраструктуры были построены с помощью механизма инфраструктурного бюджетного кредита.
Улица Водоемная проходит вдоль ЖК «Просторы» и соединяет развязку на Кольцовском тракте с улицей Павлодарской. Менее чем за 1,5 года строители уложили здесь более 10 тыс. кв. м дорожного покрытия, более 6 тыс. кв. м тротуаров, установили уличное освещение — теперь здесь комфортно, светло и безопасно.
Также специалисты установили на новой улице дорожные знаки, светофоры, нанесли дорожную разметку. Поскольку в дальнейшем здесь планируется запуск общественного транспорта, вдоль улицы уже смонтированы остановочные навесы.
«Мы смогли учесть потребности всех жителей квартала: не только автовладельцев, но и пешеходов. Для них оборудован тротуар шириной 3 м, велодорожка для любителей активного отдыха. Вдоль набережной Исети мы установили лавочки для отдыха, в зеленой зоне высажены 200 саженцев быстрорастущих ив», — рассказала руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова.
Отметим, что ЖК «Просторы», который находится в данной локации, также был построен компанией «Атомстройкомплекс». Для удобства местных жителей на территории комплекса предусмотрены подземные паркинги, а также создана социальная инфраструктура — детский сад, предприятия сферы услуг и магазины.
Стоит особо подчеркнуть, что компания «Атомстройкомплекс», помимо строительства жилых домов, активно реализует проекты по созданию всей необходимой инфраструктуры для новоселов. В частности, в шаговой доступности от жилых кварталов возводятся не только новые дороги, но и детские сады, школы, медицинские учреждения.
Так, к началу 2024-2025 учебных годов в Верх-Исетском районе Екатеринбурге на улице Репина открылась
школа № 41. Она была построена на месте снесенного аварийного здания в рамках программы государственно-частного партнерства. В новой школе все кабинеты оснащены современными мультимедийными системами, есть трансформируемый актовый зал с амфитеатром, современная столовая, три спортивных зала. На пришкольной территории построен современный стадион с резиновым покрытием. Все пространство продумано с учетом маломобильных учеников и оборудовано пандусами и лифтами.
В планах «Атомстройкомплекса» к концу этого года построить
еще одну школу по программе государственно-частного партнерства — на улице Советской. Она будет управляться частной управляющей компанией от девелопера, а ее ученикам и жителям района будет доступен широкий спектр дополнительных возможностей.
Кроме того, 5 сентября в восьмом районе Екатеринбурга открылась
10-этажная поликлиника для взрослых, которую специалисты компании «Атомстройкомплекс» построили под ключ. В новом медучреждении на площади более 16 тыс. кв. метров организованы 20 терапевтических участков, травмпункт, отделение неотложной помощи, женская консультация. Кроме того, оборудовано несколько операционных и имеется отделение физиотерапии, а также эндоскопии. Поликлиника оснащена двумя маммографами и рентгенами, флюорографом, костным денситометром и компьютерным томографом. За одну смену здесь смогут принять до 1,2 тыс. пациентов — это 980 посещений непосредственно в самой поликлинике, еще 150 приходится на мощности женской консультации, 70 — на травмпункт.
Помимо этого, «Атомстройкомплекс» завершает
строительство детского сада на 100 мест в Академическом районе. Общая площадь внутренних помещений составила 2 тыс. кв. м. Детсад сможет принять четыре группы детей, специально для которых были спроектированы игровые площадки с беседками. Вход в организацию размещен со стороны заезда по улицам Краснолесья и Чкалова.
Отметим, что для уральского девелопера это уже восьмой детский сад, построенный в Академическом районе. Всего компания возвела 11 школ и 29 детских садов в Свердловской области и Екатеринбурге. Министерство строительства РФ рекомендует проекты социальных учреждений, которые создал «Атомстройкомплекс», к дальнейшему тиражированию в регионах. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»