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«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» завершают строительство школы на улице Советской в Екатеринбурге. Вместе со строителями на площадке работают представители управляющей компании, которая будет осуществлять эксплуатацию здания, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На сегодняшний день в здании площадью 22 тыс. кв. м уже на 90 % выполнен монтаж инженерных сетей, в том числе, систем отопления, водоснабжения и канализации, полностью завершено остекление контура. Полным ходом идут фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений, а также благоустройство пришкольной территории.

«В спортивном ядре, расположенном во дворе школы, выполняется монтаж резинового покрытия. В основном здании идут чистовые отделочные работы, параллельно мы приступили к техническому оснащению пищеблока, который в этой школе занимает более 500 кв. м. Полностью выполнены работы по остеклению большого спортивного зала, ширина которого составляет 24 м, в кровле на разных уровнях установлены зенитные фонари», — рассказал руководитель проектов ГК «Атомстройкомплекс» Александр Мордвинов.

Напомним, строительство школы ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), по условиям которого «Атомстройкомплекс» не только выполнит строительные работы, но и будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта в течение пяти лет.

Это уже вторая школа, которую девелопер возьмет в тех. эксплуатацию — пилотным объектом стала школа № 41, которая открылась в этом году в Верх-Исетском районе. Эксплуатацией школы на улице Советской будет заниматься та же организация, которая курирует школу № 41.
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