«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен ...24.05.2024 «Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Специалисты строительного холдинга «Атомстройкомплекс» монтируют фасад строящейся в ...20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...20.10.2023 Власти Екатеринбурга проинспектировали работу специалистов «Атомстройкомплекса» на строительстве школы в Пионерском поселке
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. ...01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...