«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен ...

«Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...