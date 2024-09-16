Стройка кадров

3 октября в Екатеринбурге состоялся финал профессионального конкурса «Строймастер-2024», направленного на популяризацию рабочих и инженерных профессий. Организаторами конкурса выступили профессиональное объединение строителей НОСТРОЙ и Минстрой РФ. Финал «Строймастера-2024» проходит на базе строящейся школы в Пионерском районе, которую возводит «Атомстройкомплекс».
Как отметил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, такие соревнования развивают у молодых специалистов ряд профессиональных компетенций: точность, скорость, быстроту реакции, аккуратность при проведении замеров и другие навыки. После подтверждения своего профессионализма студенты инженерных специальностей предпочитают чаще работать в строительной сфере, перекрывая нехватку опытных мастеров и повышая престиж строительной отрасли.
«С одной стороны, на сегодня есть дефицит кадров в отрасли. У нас есть сайт «Работа в России». Сейчас я назову дефицит, который есть по официальным данным. В Свердловской области требуется 1 тыс. 470 сотрудников, в Челябинской области — 1 тыс. 155, в Тюменской области —1 тыс. 550, в Ямало-Ненецком автономном округе — 2 тыс. 008. В среднем по Уральскому федеральному округу (УрФО) потребность в специалистах увеличилась на 22%», — отметил А. Глушков.
Говоря о способах решения проблемы дефицита кадров, он отметил, что традиционно главным стимулом считается зарплата. Так, последние три года зарплата рабочих увеличивалась за счет динамического ценообразования. Например, сегодня средний заработок специалиста в этой сфере составляет около 105 тыс. руб. Однако август стал проблемным с точки зрения реализации на первичном рынке. Спрос на первичном рынке недвижимости упал до 80%, подчеркнул А. Глушков. При этом за последние полтора года (включая часть 2023 и 2024 года) государственная застройка подорожала на 36-37%.
Президент НОСТРОЙ также отметил, что на этапе поступления в колледж абитуриенты, которые хотят заниматься строительством, не могут поступить в архитектурные колледжи из-за низкого среднего балла аттестата. На примере Новгородского строительного колледжа президент НОСТРОЙ описал образовательную модель, которая позволяет воспитать грамотные кадры. Во время учебы студенты проходят практику под руководством опытных наставников, а заинтересованные работодатели курируют образовательный процесс. Частично проблему дефицита кадров может решить целевой набор для школьников, которые собираются получить среднее профессиональное образование.
Кроме того, конкурсы профессионального мастерства позволяют студентам техникумов и сотрудникам строительных компаний отточить практические навыки и мотивируют на дальнейший профессиональный рост. В финале «Строймастера» 69 конкурсантов будут бороться в четырех номинациях — «Лучший штукатур», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший сварщик» и «Лучший каменщик». Организаторами конкурса являются Министерство строительства РФ и НОСТРОЙ. В этом году первый этап прошел в 50 регионах России.
«Для Екатеринбурга имеет особое значение, что финал конкурса проходит у нас — в городе, который отличается быстрыми темпами строительства. Безусловно, особо значимо и то, что соревнования пройдут на строительных площадках, которые в большом количестве представлены в нашем городе. Уважаемые участники! Вы уже лидеры в своих регионах, достояние своих строительных компаний и образовательных организаций», — сказала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.
Партнером конкурса на Урале выступила компания «Атомстройкомплекс». Компания традиционно уделяет большое внимание работе с кадрами, ее сотрудники регулярно участвуют как во внутрикорпоративных
, так и в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства. Так, в прошлом году в рамках проекта «Славим человека труда» сотрудники «Атомстройкомплекса» получили награды
в номинациях «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур-маляр».
«Наш строительный холдинг активно работает с молодыми кадрами, чтобы обеспечить приток молодежи в рабочие профессии и гарантировать им рабочие места у надежного работодателя», — подчеркивает директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.
Следует отметить, что местом проведения финала конкурса стал социальный объект, возводимый «Атосмтройкомплексом», — новая школа на 1500 мест в Пионерском поселке на улице Советской. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства.
В здании будущего учебного заведения уже на 90 % выполнен
монтаж инженерных сетей, в том числе систем отопления, водоснабжения и канализации, полностью завершено остекление контура. Также идут фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений. Проводится озеленение пришкольной территории. Площадь объекта составляет 22 тыс. кв. м.