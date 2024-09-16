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Стройка кадров

3 октября в Екатеринбурге состоялся финал профессионального конкурса «Строймастер-2024», направленного на популяризацию рабочих и инженерных профессий. Организаторами конкурса выступили профессиональное объединение строителей НОСТРОЙ и Минстрой РФ. Финал «Строймастера-2024» проходит на базе строящейся школы в Пионерском районе, которую возводит «Атомстройкомплекс».


Как отметил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, такие соревнования развивают у молодых специалистов ряд профессиональных компетенций: точность, скорость, быстроту реакции, аккуратность при проведении замеров и другие навыки. После подтверждения своего профессионализма студенты инженерных специальностей предпочитают чаще работать в строительной сфере, перекрывая нехватку опытных мастеров и повышая престиж строительной отрасли.

Стройка кадров

«С одной стороны, на сегодня есть дефицит кадров в отрасли. У нас есть сайт «Работа в России». Сейчас я назову дефицит, который есть по официальным данным. В Свердловской области требуется 1 тыс. 470 сотрудников, в Челябинской области — 1 тыс. 155, в Тюменской области —1 тыс. 550, в Ямало-Ненецком автономном округе — 2 тыс. 008. В среднем по Уральскому федеральному округу (УрФО) потребность в специалистах увеличилась на 22%», — отметил А. Глушков.

Говоря о способах решения проблемы дефицита кадров, он отметил, что традиционно главным стимулом считается зарплата. Так, последние три года зарплата рабочих увеличивалась за счет динамического ценообразования. Например, сегодня средний заработок специалиста в этой сфере составляет около 105 тыс. руб. Однако август стал проблемным с точки зрения реализации на первичном рынке. Спрос на первичном рынке недвижимости упал до 80%, подчеркнул А. Глушков. При этом за последние полтора года (включая часть 2023 и 2024 года) государственная застройка подорожала на 36-37%.

Президент НОСТРОЙ также отметил, что на этапе поступления в колледж абитуриенты, которые хотят заниматься строительством, не могут поступить в архитектурные колледжи из-за низкого среднего балла аттестата. На примере Новгородского строительного колледжа президент НОСТРОЙ описал образовательную модель, которая позволяет воспитать грамотные кадры. Во время учебы студенты проходят практику под руководством опытных наставников, а заинтересованные работодатели курируют образовательный процесс. Частично проблему дефицита кадров может решить целевой набор для школьников, которые собираются получить среднее профессиональное образование.

Стройка кадров

Кроме того, конкурсы профессионального мастерства позволяют студентам техникумов и сотрудникам строительных компаний отточить практические навыки и мотивируют на дальнейший профессиональный рост. В финале «Строймастера» 69 конкурсантов будут бороться в четырех номинациях — «Лучший штукатур», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший сварщик» и «Лучший каменщик». Организаторами конкурса являются Министерство строительства РФ и НОСТРОЙ. В этом году первый этап прошел в 50 регионах России.

«Для Екатеринбурга имеет особое значение, что финал конкурса проходит у нас — в городе, который отличается быстрыми темпами строительства. Безусловно, особо значимо и то, что соревнования пройдут на строительных площадках, которые в большом количестве представлены в нашем городе. Уважаемые участники! Вы уже лидеры в своих регионах, достояние своих строительных компаний и образовательных организаций», — сказала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

Партнером конкурса на Урале выступила компания «Атомстройкомплекс». Компания традиционно уделяет большое внимание работе с кадрами, ее сотрудники регулярно участвуют как во внутрикорпоративных, так и в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства. Так, в прошлом году в рамках проекта «Славим человека труда» сотрудники «Атомстройкомплекса» получили награды в номинациях «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур-маляр».

«Наш строительный холдинг активно работает с молодыми кадрами, чтобы обеспечить приток молодежи в рабочие профессии и гарантировать им рабочие места у надежного работодателя», — подчеркивает директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.

Стройка кадров

Следует отметить, что местом проведения финала конкурса стал социальный объект, возводимый «Атосмтройкомплексом», — новая школа на 1500 мест в Пионерском поселке на улице Советской. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства.

В здании будущего учебного заведения уже на 90 % выполнен монтаж инженерных сетей, в том числе систем отопления, водоснабжения и канализации, полностью завершено остекление контура. Также идут фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений. Проводится озеленение пришкольной территории. Площадь объекта составляет 22 тыс. кв. м.
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