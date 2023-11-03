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Лучшие сотрудники «Атомстройкомплекса» передают опыт екатеринбургским студентам

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В рамках проекта «Профессионалитет» студенты Уральского колледжа технологий и предпринимательства имеют возможность получить навыки работы с оборудованием и технологиями, которые применяются сегодня на реальных строительных объектах. Производственную практику студенты проходят на объектах компании «Атомстройкомплекс», отметили в пресс-службе застройщика.

Лучшие сотрудники «Атомстройкомплекса» передают опыт екатеринбургским студентам

«Наш строительный холдинг активно работает с молодыми кадрами, чтобы обеспечить приток молодежи в рабочие профессии и гарантировать им рабочие места у надежного работодателя», — цитирует пресс-служба директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галину Хабарову. После окончания обучения прошедшие практику в холдинге студенты имеют возможность устроиться туда на работу.

Накануне в Екатеринбурге прошел финал конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков вручил сотрудникам «Атомстройкомплекса» награды в номинациях «Лучший плиточник» и «Лучший штукатур — маляр».

Лучшие сотрудники «Атомстройкомплекса» передают опыт екатеринбургским студентам

«Мы гордимся тем, что ежегодно нашим сотрудникам вручают награды и оценивают их навыки на самом высоком уровне. За таким результатом стоит многолетняя комплексная работа по повышению уровня мастерства сотрудников рабочих специальностей в компании «Атомстройкомплекс», — подчеркнула Г. Хабарова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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