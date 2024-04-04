«Атомстройкомплекс» продлил соглашение с Уральским колледжем технологий и предпринимательства о сотрудничестве в сфере подготовки рабочих специалистов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» продлила соглашение с Уральским колледжем технологий и предпринимательства о сотрудничестве в сфере подготовки рабочих специалистов. Новое соглашение закрепляет намерения сторон о продолжении взаимодействия на протяжении ближайших пяти лет. Его подписали директор колледжа Николай Доронин и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, сообщает пресс-служба девелопера.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Колледж стал основной учебной площадкой кластера «Строительство», созданного в регионе в 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Основным работодателем для выпускников стал «Атомстройкомплекс». В результате совместных усилий партнеры реализуют успешный кейс отраслевого подхода к подготовке рабочих кадров.
Выпускники Уральского колледжа технологий и предпринимательства, получив специальность строительного профиля, трудоустраиваются на предприятия группы компаний «Атомстройкомплекс» — на заводы, выпускающие стройматериалы, в строительные тресты, управляющие компании.
Благодаря партнерству с девелопером студенты также проходят оплачиваемую практику на знаковых стройках города — школах, больницах, жилых домах, принимают участие в корпоративных мероприятиях застройщика, приобщаясь к производственной культуре и ценностям будущего работодателя.
«В нашем коллективе существует традиция подготовки кадров со школьной скамьи — мы знакомим молодое поколение с профессией, рассказываем о строительстве и городе. Наша задача — привить любовь к профессии, к своему делу. Нам нужны не просто люди, которые хорошо кладут плитку, а одухотворенные специалисты, которые искренне хотят менять окружающую среду, делать город комфортнее и интереснее», — говорит глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.
Так, этой весной более 40 студентов рабочих специальностей вышли
на производственную практику на предприятиях компании «Атомстройкомплекс». Большинство практикантов — учащиеся Уральского колледжа технологий и предпринимательства.
«На время прохождения производственной практики учащиеся официально трудоустраиваются к нам на предприятия и получают заработную плату, в среднем практика длится два месяца. По статистике, не менее 30% практикантов после получения дипломов возвращаются к нам работать. Тем, кто продолжает обучение в ВУЗе, мы даем возможность совмещать работу с учебой, трудоустраивая на неполный день, по гибкому графику», — пояснила директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова, подчеркнув, что компания вскоре ожидает новый приток молодых кадров.
Кроме этого, благодаря финансированию по проекту «Профессионалитет», а также при спонсорской поддержке «Атомстройкомплекса» непрерывно обновляется материальная база колледжа. Здесь выполнен ремонт фасада, спортивного зала, оснащены уникальные мастерские, где студенты, используя те же инструменты и материалы, которые применяются застройщиками, осваивают искусство кладки плитки, штукатурки и покраски стен, а также другие востребованные в строительной отрасли навыки.
Ранее «Атомстройкомплекс» стал лидером по количеству целевых договоров, заключенных в 2024 году в рамках проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительство». Всего девелопер заключил
150 целевых договоров со свердловскими студентами.
При этом всего в рамках проекта «Профессионалитет» осваивают рабочие специальности строительного профиля в рамках целевых договоров и гарантированно смогут трудоустроиться в строительные компании после получения диплома 630 свердловских студентов.