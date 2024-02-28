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«Атомстройкомплекс» заключил 150 целевых договоров со свердловскими студентами

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» стал лидером по количеству целевых договоров, заключенных в 2024 году в рамках проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительство». Как сообщили в пресс-службе компании, девелопер заключил 150 целевых договоров со свердловскими студентами.

«Атомстройкомплекс» заключил 150 целевых договоров со свердловскими студентами
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Мы заключили 150 целевых договоров со студентами и через год ждем на предприятие первых штукатуров, маляров, сварщиков, подготовленных под наш заказ и при нашем непосредственном участии. Мы системно работаем с молодежью и заинтересованы в качественной подготовке строителей, на которую нацелен проект «Профессионалитет», — рассказала HR-директор компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. Кроме того, холдинг выступил опорным работодателем кластера «Строительство», созданного на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства.

Всего в рамках проекта «Профессионалитет» осваивают рабочие специальности строительного профиля в рамках целевых договоров и гарантированно смогут трудоустроиться в строительные компании после получения диплома 630 свердловских студентов.
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