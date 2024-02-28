«Атомстройкомплекс» заключил 150 целевых договоров со свердловскими студентами

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге первый семестр по проекту «Профессионалитет» окончили 630 ...19.12.2023 Порядка 30% студентов после практики на объектах «Атомстройкомплекса» трудоустраиваются в структуры девелопера
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров ...03.11.2023 В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...01.09.2023 В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...27.10.2022 «Атомстройкомплекс» провел для старшеклассников серию экскурсий в рамках проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Для старшеклассников, собирающихся поступать в вузы и колледжи на строительные ...