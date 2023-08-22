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В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся образовательно-производственный кластер «Строительство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Партнером проекта выступает «Атомстройкомплекс», крупнейший строительный холдинг Урала.

В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»

В открытии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов и представители компании «Атомстройкомплекс».

«Сегодня нашей стране требуются настоящие специалисты, мастера своего дела, и я искренне желаю вам стать именно такими. Впереди большой и серьезный путь, в конце которого вы получите нужную стране и региону специальность», — цитирует пресс-служба «Атомстройкомплекса» заместителя губернатора Павла Крекова.

Проект «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» рассчитан на 2023-2025 годы, в него включены 10 востребованных строительных специальностей начального и среднего профессионального образования. Ежегодно в рамках проекта Уральский колледж технологий и предпринимательства будет принимать 750 студентов.

В Екатеринбурге стартовал федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство»

Директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова отметила, что данный проект станет примером взаимовыгодного сотрудничества между властями и бизнесом.

«Профессионалитет» — пример трехстороннего сотрудничества по воспитанию новых кадров. Компания «Атомстройкомплекс» как представитель строительной отрасли передала накопленный опыт профессионального обучения молодых специалистов и озвучила реальные потребности рынка. Но скорректировать учебную программу стало возможно только благодаря участию министерства образования на федеральном уровне. Мы рассчитываем, что проект позволит сократить расстояние между работодателями и системой начального и среднего профессионального образования, решить задачи бизнеса и гарантировать подготовку профессиональных кадров», — сказала Галина Хабарова.

С участниками программы «Профессионалитет» компания «Атомстройкомплекс» заключает целевые договоры, после успешного окончания обучения им гарантированы рабочие места по выбранной специальности в подразделениях застройщика. В структуру одного из ведущих девелоперов Урала входят 11 собственных заводов по производству стройматериалов, свой проектный институт, а также строительные и отделочные подразделения.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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