«Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства и пригласили их на работу.Как сообщает пресс-служба девелопера, в этом году учебное заведение окончил 301 студент. Из них 94 получили строительные профессии и специальности: мастеров отделочных работ, столяров, монтажников санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, техников. Предложение о трудоустройстве в известной надежной компании выпускники получили вместе с дипломом: представитель компании «Атомстройкомплекс» выступил с напутственным словом и рассказал о возможностях, какие открываются перед выпускниками на предприятиях крупнейшего строительного холдинга Урала.«Строительная профессия дает возможность менять город, в котором мы живем, ощущать свою нужность, причастность к появлению знаковых объектов, таких как новые жилые районы, школы, больницы, театры. Работа в нашей компании, в свою очередь, позволяет выгодно решить собственный жилищный вопрос, использовать корпоративные ресурсы для профессионального и личностного роста, оздоровления, досуга», — рассказала заместитель директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Лариса Немкина.Многие выпускники во время учебы прошли производственную практику в компании «Атомстройкомплекс», посетили строительные и производственные объекты в рамках образовательных экскурсий. «Атомстройкомплекс» является давним партнером Уральского колледжа технологий и предпринимательства и ежегодно оказывает поддержку учебному заведению как в организации практических занятий, так и в содержании и обновлении учебных корпусов.В прошлом году «Атомстройкомплекс» и Уральский колледж технологий и предпринимательства стали ключевыми партнерами образовательного кластера в строительной отрасли, созданного в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В ходе реализации проекта колледж будет капитально переоснащен, изменения будут внесены в образовательные программы, увеличится объем и качество практической подготовки для студентов строительных специальностей. Это позволит учебному заведению готовить специалистов под запрос работодателей, в частности компании «Атомстройкомплекс», и гарантировать студентам и абитуриентам трудоустройство по окончании обучения.