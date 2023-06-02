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Вчера, 12:36

Выпускники Академического

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга на прошлой неделе появилась аллея яблонь и лиственниц. Так выпускники, закончившие школы с золотыми медалями, продолжили традицию своих предшественников, дополнив аллею из груш и яблонь у подножия храма Святых Божьих строителей.

Выпускники Академического

«Обычно фруктовые деревья на первый год не плодоносят. Но мы увидели, что наши яблони и груши цвели, на них завязались плоды. Это хороший знак. Традицию будем продолжать и в этом, и в будущем году, и во все последующие годы. Мы хотим, чтобы район стал зеленым, чтобы жители дышали свежим воздухом, чтобы им было комфортно и красиво», — рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Новую традицию для одиннадцатиклассников, как и все традиции в восьмом районе Екатеринбурга, заложил ведущий девелопер этой территории — АО СЗ «РСГ-Академическое».

Стоит отметить, что застройщик принимает активное участие в озеленении восьмого района, регулярно выделяя средства на высадку молодых деревьев во дворах и прогулочных зонах. В Академическом ежегодно высаживают деревья и кустарники как на придомовых территориях, так и на общественных пространствах. Здесь есть аллея медиков, энергетиков, финансистов, теперь появилась и аллея школьников. В районе благодаря этой традиции растут такие деревья, как сибирский кедр, сирень, яблоня, липа.

Выпускники Академического

Кроме того, в Академическом районе с 2021 года проходила экологическая акция, посвященная предстоящему юбилею города, под названием «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга». К этой дате в районе появились новые аллеи, например, дубовая на территории Преображенского парка, а также аллеи с деревьями, высаженными семьями, проживающими в Академическом.

На следующий день после высадки деревьев одиннадцатиклассники отпраздновали выпускные. 23 июня торжественная церемония вручения аттестатов о получении среднего общего образования прошла во всех школах Академического, кроме школы № 123, где в этом году еще нет выпуска.

Выпускники Академического

На церемонии вручения аттестатов в школе № 23 — крупнейшем учебном заведении России — выпускники получили поздравления от руководителей крупных организаций Академического района и памятные подарки от почетных гостей.

«Наши выпускники никогда не забудут школу и тот Академический, в котором они выросли. Академический рос вместе с ними. Думаю, что они найдут себя, и кто-то найдет себя в Академическом. У нас сегодня пять институтов Уральского отделения Российской академии наук, и они ждут молодых людей, которые придут к ним, займутся наукой и будут двигать Россию вперед!» — обратился к ребятам Виктор Киселев.

Выпускники Академического

Член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев также дал напутствие ребятам.

«Школа все одиннадцать лет творит, выдумывает и реализует, живет с живинкой в деле. Самое главное — воспитывает, образовывает замечательных молодых людей: офицеров, защитников Родины, врачей, учителей, инженеров, техников, самых активных строителей новой жизни. Я к вам обращаюсь как к созидателям Академического района. Можно построить дороги, можно построить дома, можно даже школы построить, но самое главное и трудное — построить и создать человека, патриота нашей Родины. Идите по жизни, уважаемые выпускники, с девизом, который у есть у вас в школе: с верой, надеждой и любовью», — сказал Алексей Воробьев.

Выпускники Академического

В этом году в Академическом районе школу окончило 467 школьников, 17 из них получили золотые медали «За особые успехи в учении». Многие выпускники уже определились с выбором будущей профессии. Интересно, что большинство планирует связать свою жизни с IT-технологиями, считая эту сферу престижной.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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