Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга

В Академическом районе прошли масштабные празднования в честь 300-летия Екатеринбурга. В праздничных гуляниях приняли
участие около 200 тыс. жителей и гостей города — это шестая часть всех, кто посетил юбилейные мероприятия в уральской столице.
В Преображенском парке для горожан были развернуты различные развлекательные площадки, фудкорт, ярмарка, фотозона и сцена, где днем выступали творческие коллективы юных жителей района, а вечером — звезды отечественной эстрады. Отдельное внимание организатор праздника, ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), уделил развлечениям для малышей. Ребята могли повеселиться на батутах, поучаствовать в соревновании по метанию обручей, показать свои таланты художников и принять участие в различных активностях с аниматорами.
Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что застройщик приложил все усилия, чтобы юбилейный День города стал запоминающимся событием не только для жителей Академического района, но и для всех горожан.
«Нам как основателям района радостно наблюдать за его динамичным развитием. Нам хотелось, чтобы год 300-летия стал запоминающимся в истории Екатеринбурга. Последние 15 лет мы строили наш район. Это высокая ответственность, и это заставляет нас задуматься: что же дальше? А дальше мы должны продолжать развивать наш город и район. Чтобы через сто лет, отмечая очередную годовщину, наши потомки сказали: «Они были молодцы! Они сделали классный район, классный город!» Желаю, чтобы наши жители были дружны и едины, чтобы наши старания и стремления помогали развиваться и процветать нашему Академу! Пусть каждый здесь будет счастлив!» — сказал Сергей Ланцов.
От лица главы города Алексея Орлова основателям Академического и тем, кто помогал строить район, делать его комфортнее и безопаснее, вручили памятные медали к 300-летию Екатеринбурга. Среди награжденных генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, педагоги, врачи, руководители торговых, коммунальных и спортивных организаций, а также настоятель храма Святых Божьих Строителей.
Напомним, что к юбилею города Академический район получил несколько значимых подарков от главного застройщика. Так, 15 августа открылся
корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова в новом квартале «Олимпика». Уже 1 сентября здесь начнут заниматься 200 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Для школы закупили десятки музыкальных инструментов: саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, а также звукоусилительное оборудование. Всего на оснащение школы потратили 15 млн руб.
Отметим, что данное образовательное учреждение станет первым в России, где будет представлено эстрадно-джазовое направление. С самого запуска проекта активное участие в нем принимал народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, который в дальнейшем продолжит курировать образовательный процесс в школе. Напомним, что вечером 15 августа, в рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию Екатеринбурга, джазмен дал концерт в центре города. Его выступление стало еще одним подарком от ведущего застройщика Академического района для всех горожан.
Кроме того, девелопер восьмого района вместе с управляющей компанией «Академический» на протяжении двух лет активно принимал участие в озеленении новых территорий. За два года, в том числе и в рамках традиционных субботников и акции «Семейное дерево», вместе с жителями в районе было высажено свыше 3 тыс. деревьев и кустарников.
«В четвертое столетие Екатеринбург входит обновленным, полным сил и энергии! И все это благодаря его жителям — молодым, смелым, активным и неравнодушным. Мы вместе шли к этой памятной дате: высаживали деревья, благоустраивали Преображенский парк и делали много других добрых дел. Впереди много планов и достижений, которые мы готовы претворить в жизнь!» — сказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.
Жители Академического района получили в подарок от застройщика три новые аллеи — Музыки, Отдыха и Творчества в квартале «Близкий», а также шесть кортов, которые были построены вместе с Академией тенниса.
В ближайшее время жители восьмого района получат
еще два подарка к юбилею города — запуск новой трамвайной ветки и завершение благоустройства второй очереди Преображенского парка.
Празднование Дня города в Академическом районе завершилось концертом группы «Винтаж» и блогера Амирчика. После выступлений звезд в Преображенском парке прогремел салют из 1 тыс. 029 залпов — еще один подарок району от ведущего застройщика.