Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга

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Для юных музыкантов Академического

В восьмом районе Екатеринбурга открылся корпус детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова ...

В Академическом районе Екатеринбурга в День города запустят салют из 1 тыс. фейерверков

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня города в Академическом районе 19 августа с наступлением ...

В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию Екатеринбурга, 15 августа на ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...