Для юных музыкантов Академического

К 300-летию Екатеринбурга ведущий застройщик Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») подарил городу корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова. Новое учебное заведение открылось на улице Академика Парина, 33. Событие также приурочено к Году педагога и наставника в России.В церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замглавы города Екатерина Сибирцева, начальник Управления культуры администрации города Илья Марков, генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Специально на открытие школы приехал народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, который курировал этот проект на протяжении всей истории его создания.«Очень много наших детей увлекается музыкой, джазовым искусством. И то, что практически на старте этот проект поддержал народный артист Игорь Бутман, который лично присутствует на открытии, придает этому событию особую значимость. Уже 1 сентября 200 ребятишек будут иметь возможность посещать новую, современную школу», — сказал на церемонии открытия Алексей Орлов.Игорь Бутман, в свою очередь, отметил, что открытие таких объектов очень важно для молодого поколения.«Очень волнительно и почетно открывать музыкальную школу, где будут учить в том числе исполнению джаза, который в последнее время прогрессирует: появились молодые музыканты, многие профессионалы знакомят ребят с его лучшими образцами. Я рад, что здесь, в Екатеринбурге, где отличные музыкальные традиции, открывается новая школа искусств, куда придут настоящие будущие звезды мировой эстрады», — сказал джазмен.Игорь Бутман также добавил, что все выпускники школы, даже если они в будущем не выберут музыку своей профессией, будут обладать развитым кругозором и хорошим музыкальным вкусом и обязательно научат этому своих детей.Отметим, что данное образовательное учреждение станет первым в России, где будет представлено эстрадно-джазовое направление. Курировать образовательный процесс будет также лично Игорь Бутман.Всего за восемь месяцев специалисты компании АО СЗ «РСГ-Академическое» подготовили проект, провели экспертизы, модернизировали и провели отделку учебных и вспомогательных помещений. Также была закуплена большая часть музыкальных инструментов: саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино и звукоусилительное оборудование.«Ребята, сегодня для вас — эта школа, полностью оборудованная музыкальными инструментами, звукоусилительным оборудованием. Здесь отличный коллектив, который поведет вас к вершинам мастерства. Патронат главы Екатеринбурга Алексея Орлова, патронат Игоря Бутмана — здесь есть все для того, чтобы вы в Академическом могли строить свой творческий путь, идти к вершинам и прославлять наш Екатеринбург», — сказал Станислав Киселев.Также на церемонии открытия школы выступили участники Международного фестиваля духовых оркестров — сводный детский оркестр Свердловской области, организованный в рамках творческого проекта «Оркестровая смена», под руководством заслуженного деятеля искусств России полковника Александра Павлова, и оркестр «Музком-бенд» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии под руководством Платона Газелериди.В наступающем учебном году новый корпус примет более 200 детей для обучения по образовательным программам в области музыкального искусства: «Инструменты эстрадного оркестра», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Эстрадный вокал».ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова является одним из наиболее известных учреждений культуры города Екатеринбурга. Открытие нового музыкального корпуса позволит не только существенно увеличить количество детей, которым станет доступно приобщение к музыке, но и организовать на его базе большой детский эстрадный оркестр.