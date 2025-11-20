ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202509:11

В Екатеринбурге премией В. Н. Татищева и В. Г. де Геннина за заслуги в области культуры и искусства наградили проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлены администрацией Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Екатеринбурге премией В. Н. Татищева и В. Г. де Геннина в номинации «За заслуги в области культуры и искусства» был награжден проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана». Проект реализуется на базе детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), сообщает пресс-служба компании.

Награду за проект на торжественной церемонии, прошедшей в Музее истории Екатеринбурга, вручили народному артисту РФ Игорю Бутману, генеральному директору АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову и директору Екатеринбургской детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова Евгении Серебренниковой.

«Этот успех — результат совместной работы школы, педагогов, детей, музыкантов и всей нашей команды. Мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов и развития культурной среды Академического района», — отметил Сергей Ланцов.

Игорь Бутман в своей приветственной речи поздравил лауреатов с заслуженной наградой, отметил успехи юных музыкантов и заявил, что ждет участников эстрадно-джазового оркестра «АртДжаз» в качестве конкурсантов фестиваля «Детский Триумф Джаза», который пройдет в 2026 году в Москве.

«Награда для нас — большая честь и признание важности нашего общего дела. Благодаря поддержке партнеров и участию выдающихся музыкантов мы расширяем горизонты детского музыкального образования. Уверена, впереди у школы и наших учеников еще много ярких творческих достижений», — добавила Евгения Серебренникова.

Напомним, что благодаря государственно-частному партнерству и инициативе ГК «КОРТРОС» первая музыкальная школа, оснащенная современными инструментами и оборудованием, была открыта в Академическом районе в 2023 году в качестве подарка жителям к 300-летию Екатеринбурга. Особое значение проекту придает участие народного артиста РФ Игоря Бутмана, который курирует развитие эстрадно-джазового направления. 

На протяжении нескольких лет ГК «КОРТРОС» принимает активное участие в жизни школы, поддерживает организацию конкурсов и творческих проектов, помогает в приобретении оборудования и развитии образовательной базы. Такой подход к формированию инфраструктуры позволяет открывать новые возможности для творческого роста юных жителей Екатеринбурга, а успешная реализация инициативы демонстрирует пользу партнерства бизнеса, власти и культурного сообщества.

Открытие эстрадно-джазового корпуса позволило создать детский оркестр «АртДжаз» и реализовать уникальные образовательные и творческие программы, масштабные конкурсы и летние школы. В них успешно участвуют не только учащиеся района, но и талантливые дети со всей области, а образовательная модель школы искусств становится примером для других городов России. В целом же проект внес весомый вклад в развитие культурной среды Екатеринбурга и Академического района.

Напомним, премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина учреждена в 1998 году и является одной из наиболее значимых общественных наград Екатеринбурга. Награда присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в различных сферах: культура, наука, образование, экономика, спорт, благотворительность, общественная деятельность. Награда учреждена в честь основателей города и символизирует признание важнейшего вклада в его развитие. Лауреаты премии — люди и организации, чьи проекты и инициативы оказывают существенное влияние на улучшение жизни города, формирование его уникального облика и будущего.

