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В Свердловской области прошел образовательный интенсив «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» для юных учащихся музыкальных школ

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. В конце июня в загородном образовательном центре «Таватуй» прошла насыщенная музыкальная смена: образовательный интенсив «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» объединил 30 юных музыкантов из разных уголков Свердловской области. Проект организован Фондом «Золотое сечение» при поддержке правительства Свердловской области в партнерстве с АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Академией джаза (г. Москва).

В Свердловской области прошел образовательный интенсив «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» для юных учащихся музыкальных школ
Фото предоставлено ЕДШИ №6

Главная идея — научить детей основному в джазе: импровизации, умению слышать себя и друг друга, мгновенно подхватывать ритм, настроение, атмосферу. Всего за две недели участники прошли путь от сольных исполнителей до слаженного коллектива — сводного оркестра «АртДжаз» с настоящим концертным репертуаром.

Руководителем проекта стала директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 им. К.Е. Архипова (ЕДШИ № 6) Евгения Серебренникова. Важно отметить, что в 2023 году новая площадка этой школы открылась в Академическом районе Екатеринбурга как подарок городу от девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое». Просторная, современная, оснащенная по последнему слову техники школа стала значимым культурным центром района и уже сегодня дает детям возможность учиться у лучших преподавателей.

С ребятами работали лучшие педагоги региона и страны: Александр Хрушков — дирижер эстрадно-джазового оркестра ЕДШИ № 6, Элина Кержковская — руководитель городской методической секции «Эстрадно-джазовое искусство», Илья Коптев — директор музыкальной школы № 12 им. С.С. Прокофьева. Хедлайнером смены стал Заслуженный артист РФ Павел Овчинников.

Уже 17 июня оркестр дебютировал на сцене Летнего театра ЦПКиО им. Маяковского в рамках открытия шахматного фестиваля «ЕКБ — твой ход!». Джазовые композиции, исполненные подростками, вызвали бурные аплодисменты и искреннее восхищение публики.

А 22 июня «АртДжаз» дал отчетный концерт, который собрал полный зал слушателей. В программе — джазовая классика и современные аранжировки: «Tango for Jam Jam» Закари Смита, «The Pink Panther» Генри Манчини, «Caravan» Дюка Эллингтона и другие мировые хиты.

Особое внимание публики привлек джем-сейшен на тему «Saint Thomas» Сонни Роллинза, исполненный совместно с Квинтетом Платона Газелериди. Это стало настоящей кульминацией: подростки впервые сыграли на равных с профессионалами, свободно импровизируя вживую.

Смена закончилась, но, по словам участников, это было только начало. Они не только развили музыкальные навыки, но и обрели друзей, вдохновение и желание двигаться дальше.
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