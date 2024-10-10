В Свердловской области прошел образовательный интенсив «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана» для юных учащихся музыкальных школ

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Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге участники первого детского эстрадно-джазового оркестра «АртДжаз», ...

В Академическом районе появится первый в Екатеринбурге детский эстрадно-джазовый оркестр

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Академическом районе в сентябре этого года появится единственный в Екатеринбурге ...

В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга стартовал летний проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На базе музыкальной школе №6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе Екатеринбурга с ...

Для юных музыкантов Академического

В восьмом районе Екатеринбурга открылся корпус детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...