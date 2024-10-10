Юные музыканты Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов Всероссийского детско-юношеского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс»

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УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге участники первого детского эстрадно-джазового оркестра «АртДжаз», ...

В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга стартовал летний проект «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На базе музыкальной школе №6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе Екатеринбурга с ...

В Академическом районе Екатеринбурга завершился отборочный тур на городской фестиваль-конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Академическом районе Екатеринбурга прошел районный отборочный тур на участие в ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...