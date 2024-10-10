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Юные музыканты Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов Всероссийского детско-юношеского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Ученики джазового отделения Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова, филиал которой находится в Академическом районе, приняли участие в XII Всероссийском детско-юношеском конкурсе эстрады и джаза «Ритм-Экспресс». Он прошел в уральской столице и собрал десятки участников из России и соседних республик, сообщает пресс-служба основателя восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Юные музыканты Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов Всероссийского детско-юношеского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс»

Отметим, что здание музыкальной школы в Академическом районе, а также все необходимые инструменты были подарены ученикам и педагогам ведущим застройщиком района — АО СЗ «РСГ-Академическое». Мастер-девелопер приурочил подарок к 300-летию Екатеринбурга. Компания активно поддерживает одаренную молодежь, проживающую в восьмом районе города. Именно она стала генеральным спонсором конкурса «Ритм-Экспресс» в 2025 году.

Юные музыканты Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов Всероссийского детско-юношеского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс»

«В этом году без поддержки «РСГ-Академическое» конкурс бы не состоялся, так как реализация такого масштабного проекта системы художественного образования Екатеринбурга — это неподъемная сумма для школ-организаторов. А благодаря неравнодушному девелоперу и его генеральному директору Сергею Ланцову детский джаз будет жить», — рассказала директор МБУК ДО «ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова» Евгения Серебренникова.

Юные музыканты Академического района Екатеринбурга вошли в сотню лауреатов Всероссийского детско-юношеского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс»

Напомним, проект «Ритм-Экспресс» появился в 2003 году, и с тех пор каждую весну Екатеринбург на несколько дней превращается в столицу детского джаза: сюда съезжаются самые талантливые юные музыканты этого направления, чтобы показать свои навыки и умения.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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