Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

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В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...