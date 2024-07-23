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Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге участники первого детского эстрадно-джазового оркестра «АртДжаз», созданного на базе детской школы искусств № 6 им. К. Е. Архипова в Академическом районе, получили в подарок новые музыкальные инструменты. Ударные, кларнеты, саксофоны и цифровые многофункциональные пианино стали подарком Фонда «Добрососедство» к новому учебному году, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

«Видеть, как самые юные жители Академического района достигают по-настоящему больших успехов, бесконечно приятно. С того момента, когда Академический только задумывался, мы, основатели самого молодого района Екатеринбурга, сразу же думали о развитии его социальной «начинки». И с тех пор ежегодно в Академическом при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» и фонда «Добрососедство» строятся школы, детские сады, медучреждения и, конечно, начинают работу организации, где девчонкам и мальчишкам помогают развивать таланты. Школа искусств № 6 им. К. Е. Архипова как раз такое место. Поэтому мы с радостью откликнулись на просьбу помочь новому творческому коллективу школы. Желаю ребятам и педагогам получать удовольствие и от ежедневных занятий, и от выступлений. И, конечно, новых побед», — заявил член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», основатель фонда «Добрососедство», депутат свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.

Участники джазового оркестра Екатеринбургской детской школы искусств № 6 в Академическом районе получили в подарок новые музыкальные инструменты

Напомним, что здание школы в Академическом районе подарил городу к 300-летнему юбилею мастер-девелопер территории АО СЗ «РСГ-Академическое». В 2024 году основатель района также оказал поддержку летней смене «Школы джазовой импровизации имени Игоря Бутмана».

В настоящий момент оркестр «АртДжаз» работает над тремя концертными программами: «Музыка отечественного кино», «#ДетиМюзиклХолл», «Народное-родное». Особенно важной задачей для детского эстрадного оркестра в этом учебном году станет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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