В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Новое учреждение дополнительного образования станет подарком главного застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») академчанам в рамках празднования 300-летия уральской столицы, сообщает пресс-служба девелопера.
Учебный корпус музыкальной школы разместится в здании по адресу улица Академика Парина, 33 (квартал «Олимпика»). На площади более 628 кв. м. предусмотрены оркестровый зал, концертная площадка, кабинеты для обучения музыкально-теоретическим дисциплинам, игре на различных музыкальных инструментах и индивидуальных занятий вокалом.
«Это уже второе учреждение дополнительного образования в Академическом районе. В прошлом году мы открыли отделение нашей детской художественной школы № 2», — отметил глава города Екатеринбурга Алексей Орлов.
Фото предоставлено пресс-службой ДШИ № 6
Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, в свою очередь, подчеркнул, что девелопер постоянно уделяет внимание развитию детей Академического района.
«Мы уделяем большое внимание оказанию поддержки в развитии творческого начала у детей в Академическом районе, и стараемся, чтобы в каждом новом квартале у жителей появлялись новые возможности для всестороннего развития. Добавлю, что рядом с кварталом «Олимпика» также запланировано строительство Академии детско-юношеского творчества», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
В новом здании музыкальной школы предусмотрена реализация таких предпрофессиональных программ, как инструменты эстрадного оркестра, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, народные инструменты, хоровое пение. Срок обучения составляет от пяти до восьми лет.
Планируется, что часть музыкальных инструментов — саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электрогитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, аккордеоны и баяны, гитары, балалайки, а также звукоусилительное оборудование — поможет приобрести АО СЗ «РСГ-Академическое». Кроме того, застройщик взял на себя расходы по перепланировке и ремонту помещений двухэтажного здания музыкальной школы.
Торжественная церемония открытия музыкальной школы в Академическом районе состоится ко Дню города, чтобы юные музыканты 1 сентября смогли начать обучение.
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