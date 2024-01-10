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10.01.2024

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики. Средства на закупку специального оборудования учреждение получит из госбюджета благодаря тому, что выиграло конкурс инициативных проектов, который прошел в 2023 году, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

«Более 25 лет в нашей школе дети изучают керамическое искусство, а полгода назад в учебном корпусе в Академическом районе впервые приступили к занятиям учащиеся предпрофессиональных классов, и уже начали изучение учебного предмета «Керамика». Мы рады, что проект получил поддержку администрации города, и теперь в новом учебном корпусе школы будет возможность полноценно заниматься керамикой. Реализация этого проекта важна для жителей Академического района: она поспособствует передаче традиционных навыков и секретов ремесла художественной керамики, восстановлению преемственности поколений, активному творческому развитию детей и взрослых», — рассказала директор школы Елена Тишина.

По итогам конкурса художественная школа получит более 2 млн руб. Они пойдут на оснащение новым оборудованием мастерской керамики в учебном корпусе на улице Академика Парина, 43. Здесь будут установлены современные муфельные печи для обжига керамических изделий, для фьюзинга, гончарные круги и лабораторная мебель. Стоит отметить, что в здании школы изначально было спроектировано помещение для полного цикла работы с керамикой, в том числе для размещения печей. Проект здания филиала художественной школы разработала компания — основатель района девелопер «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое»). При этом застройщик продолжит и дальше поддерживать развитие проекта «Мастерская керамики».

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать культурные, спортивные и образовательные проекты в Академическом районе. Это вложение в творческое развитие наших детей — нашего будущего, их талантов, что соответствует нашей концепции создания Наукограда на базе Академического района», — напомнил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

Добавим, что филиал детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина открылся в Академическом районе в сентябре 2022 года и стал первым учреждением дополнительного образования в сфере культуры в восьмом районе Екатеринбурга. Несмотря на относительно небольшую площадь филиала, здесь могут обучаться более 500 детей от дошкольного до старшего подросткового возраста.

А летом 2023 года в Академическом районе открылось отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова. Здание стало подарком ведущего застройщика восьмого района к 300-летию уральской столицы. Учебный корпус музыкальной школы расположен в здании по адресу улица Академика Парина, 33 в квартале «Олимпика».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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