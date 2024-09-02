Школа креативных индустрий

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

2 сентября школа № 133 в Академическом районе Екатеринбурга открыла свои двери для 244 учеников первых классов. Планируется, что в общеобразовательном учреждении будут получать знания свыше 1 тыс. 300 детей и подростков.«Наша школа — это синтез современного искусства и мультимедийных технологий. Мы будем изучать креативные индустрии, а дети смогут знакомиться с различными видами искусства. Сюда входит театральное искусство, графика, дизайн и хореографическое искусство. В этом направлении мы будем стараться развивать детей уже с начальной школы», — сказала на открытии учебного заведения директор школы № 133 Марина Зорина.В ходе образовательного процесса педагоги делают акцент на изучении искусства, гуманитарных наук и современных технологий. Школа специализируется на изучении креативных индустрий. На уроках дети осваивают программирование, 3D-моделирование, историю искусства.Для развития творческого потенциала учеников были созданы три лаборатории: Медиа-лаб, Арт-лаб и Старт-лаб. Лабораторию по созданию медиаконтента учреждение будет развивать самостоятельно. В рамках этого направления школьники создают презентации, графику и другие мультимедиапродукты, которые на специальном оборудовании показывают во время уроков. Участники Арт-лаба изучают законы композиции, осваивают тенденции цифрового искусства и учатся воплощать творческие идеи в жизнь. Проект будет развиваться при участии учителей школы № 133 и Уральского государственного архитектурно-художественного университета совместно с Академией современного искусства. Также учащиеся начальных классов изучают принципы работы кинематографа и пробуют себя в необычных ролях.Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства будет курировать направление Старт-лаб в школе № 133. При этом все три лаборатории направлены на развитие у школьников навыков креативного предпринимательства. В будущем приобретенные знания помогут юным екатеринбуржцам учиться в университетах, строить карьеру и налаживать деловые связи.«Наша школа будет развиваться также в рамках общей концепции образовательных учреждений Академического района. Мы надеемся, что мы внесем то, чего сейчас не хватает Академическому району, и дадим детям больше возможностей, в том числе для творческого развития», — подчеркнула М. Зорина, отметив, что общеобразовательная школа дает детям знания по основным школьным предметам (химии, физике, литературе, русскому языку), но при этом стремится раскрыть весь потенциал своих учеников через призму креативных индустрий.Кроме развития творческого мышления у подростков руководство школы уделяет внимание физическому воспитанию юных уральцев. В здании расположены три спортивных зала. Один из них предназначен для тренировок по гимнастике и танцам. В учебном учреждении предусмотрена столовая на 600 мест; актовый зал, где юные актеры могут попрактиковаться со сценическим оборудованием; информационно-библиотечный центр и другое. В 50 классах установили эргономичную школьную мебель и мультимедийное оборудование, чтобы дети лучше усваивали информацию на уроках.Проектированием школы занимался уральский девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Позже компания-застройщик выделила участок земли для строительства девятой по счету школы в Академическом районе. На одном из этапов застройки рабочие подвели инженерные сети к зданию. Его общая площадь составила 25 тыс. кв. метров.«Это шестая школа в рамках проекта по комплексному освоению территорий. На самом деле в Академическом районе их уже девять, но детей гораздо больше. Очень радует, что многие ученики идут в День знаний в новую школу, которая спроектирована по другим стандартам. Это первая пятиэтажная школа в Екатеринбурге. При той же емкости (1 тыс. 200 учеников) она занимает меньше площади», — рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.Из окна школы виден хоккейный корт и игровая площадка. Вокруг ее территории расположен стадион, где отдельно выделены зоны для проведения занятий по разным спортивным дисциплинам. Отдельно застройщик вынес многофункциональную площадку под открытым небом, которая предназначена для школьных выступлений, линеек и прочих мероприятий. К началу учебного года застройщик подарил учреждению сотни учебников для библиотечного фонда. Также АО СЗ «РСГ-Академическое» планирует построить школу в «Кварталах конструктивизма». Еще одно учреждение появится на въезде в район в квартале «Первый Академ».«Мы уже подготовили проект школы для 16 квартал. В 3 квартале будет большая школа из двух блоков. Это не все школы, которые появятся у нас в Академическом районе. По нашим подсчетам, здесь проживает около 200 тыс. человек. Планируется, что к 2030 году здесь будет жить 350 тыс. горожан. К этому времени надо будет построить еще девять школ, чтобы все ребятишки, которые приедут к нам, смогли пойти в школу учиться», — добавил В. Киселев.