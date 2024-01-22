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В Академическом районе Екатеринбурга на базе школ появились социально-педагогические комплексы

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. На базе школ Академического района Екатеринбурга появились социально-педагогические комплексы (СПК). Их цель — создание комфортной и интересной жизни для детей восьмого района, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга на базе школ появились социально-педагогические комплексы

Член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев напомнил, что к 2030 году в районе будет проживать 300 тыс. жителей, из них 100 тыс. — детское население. Поэтому одной из главных задач СПК является выстраивание эффективного взаимодействия детсадов, школ, институтов и бизнеса, что позволит молодым жителям открывать новые горизонты для выбора профессии.

Теперь для более эффективной работы СПК районную структуру разбили на команды, в которых участники смогут детально обсуждать свои идеи и воплощать их в жизнь. Ядром каждого дивизиона станет школа, которая объединяет семьи и поколения — детей, родителей, бабушек и дедушек.

«Вместо одного районного СПК будет шесть команд руководителей. Наша задача — не потерять объединения. Мы хотим не просто, чтобы наш район был академическим, но и получил некий статус сообщества профессионалов и жителей, которые будут стремиться к статусу территории Наукограда. Технологии и научная жизнь — за профессионалами, хорошая атмосфера в районе — за жителями. Мы можем делиться своей энергией и помогать друг другу», — отметила заместитель главы администрации Академического района Любовь Безбородько.

Помимо учителей, в состав СПК вошли активные и неравнодушные жители —председатели родительских советов, которые знают потребности детей и взрослых и будут доносить пожелания общественности до руководителей крупных организаций района. Напомним, что объединенные одной идеей взрослые из года в год организовывают мероприятия, которые по-настоящему интересны детям, начиная от научно-технического творчества и заканчивая организацией летней занятости подростков с выплатой первой зарплаты. Сегодня в СПК входит более 50 организаций — от школ и детсадов до УрО РАН, НИИ ОММ, АО СЗ «РСГ-Академическое», УК «Академический», ТЭЦ «Академическая», ТЦ «Лента» и других.

В Академическом районе Екатеринбурга на базе школ появились социально-педагогические комплексы

Стоит добавить, что школьные дивизионы получились тематическими. Например, в школе № 79 социально-педагогический комплекс стал инженерным. В него вошли руководители ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС»), Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, а также торговый центр «Лента», филиал детской художественной школы им. Г.С. Мосина, детский сад № 43 и прочие коллективы.

В пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» отмечают, что компания, как основатель района, постоянно заботится о досуге не только взрослых, но и маленьких жителей района. Так, по инициативе и при финансовой поддержке застройщика в восьмом районе Екатеринбурга в 2022 и 2023 годах были укомплектованы оборудованием и открыты филиал детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина и отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова, где дети могут заниматься дополнительным образованием на бюджетной основе.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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